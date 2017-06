12 concerts découvertes aux Francofolies

Dès jeudi, et pour 11 jours, des dizaines de concerts seront présentés aux FrancoFolies de Montréal. À travers les artistes populaires se trouvent quelques petites perles cachées qui pourraient passer sous le radar. Le Journal a demandé à Laurent Saulnier, responsable de la programmation des Francos, de suggérer 12 concerts qui pourraient être de très belles découvertes.

Zen Bambou

Photo courtoisie

«C’est un groupe de la Rive-Sud de Montréal. C’est vraiment intéressant. Ils n’ont même pas d’album. Ils sont en studio en ce moment. Avant de les voir il y a un an, les gens m’en parlaient en me disant que ça pourrait être les enfants de Malajube. Même s’il y a quelque chose de Malajube là-dedans, ils ont un son bien à eux. J’ai l’impression que c’est une belle bibitte. C’est du rock étrange.»

En spectacle gratuit sur la scène Ford le 10 juin, 23 h.

Di Astronauts

Photo courtoisie

«C’est un peu la gang qui était autour du groupe de Québec, CEA. Bob Bouchard et Lou Bélanger sont les deux boss musicaux de cette affaire-là. Sur l’album qu’ils ont sorti, c’est un disque de réalisateurs, comme les Anglais. Il y a une collaboration de Sabrina Sabotage et Marieme. Bref, c’est la scène un peu musique urbaine de Québec.»

En spectacle gratuit sur la scène SiriusXM le 9 juin, 20 h.

Fishbach

Photo courtoisie

«Une jeune chanteuse française qui est en train de faire un malheur en France. Ça fait à peu près deux ans que son nom circule beaucoup. Elle a fait une tournée seule avec sa guitare. Elle a sorti son album l’automne dernier. Depuis ce temps-là, elle tourne avec un band. Il y a un gros buzz en France. Ça sonne un peu comme les années 1980, mais pas le 80 cheap. Il y a des comparaisons avec Catherine Ringer (Les Rita Mitsouko). Elle va faire un show à l’Astral avec Bernhari. C’est lui qui a insisté pour que Fishbach joue avec lui.»

En spectacle gratuit sur la scène SiriusXM le 16 juin, 22 h.

Zaho

Photo courtoisie

«Elle est née en Algérie, mais a grandi à Montréal. Elle habite maintenant en France depuis plusieurs années. Là-bas, ses affaires marchent super bien. Mais ici, c’est une vraie découverte. Elle est venue une seule fois aux Francos, il y a quatre ans. Non seulement c’est une chanteuse connue et reconnue, elle est aussi une artiste connue en France comme auteure-compositrice. Elle a récemment écrit une chanson sur le dernier disque de Céline Dion.»

En spectacle gratuit sur la scène Bell (9 juin, 18 h) et scène Ford (10 juin 20 h).

Mélissa Ouimet

Photo courtoisie

«Une fille qui vient de l’Ontario et qui a sorti son premier album il y a un an. J’étais un peu surpris. Par moment, ça pourrait faire penser à du Sheryl Crow, quand elle faisait du rock. Il y a quelque chose de fun dans ce qu’elle fait. C’est du pop-rock accrocheur. Il n’y a pas beaucoup de filles qui font ça en ce moment.»

En spectacle gratuit à la Zone Coors Light le 10 juin, 17 h.

Le petit orchestre parisien

Photo courtoisie

«Pour la première fois, on recrée sur l’esplanade de la Place des Arts le Bal Pop’, qui sera une espèce de Paris, cartoon, Montmartre, Amélie Poulain. Il y aura un vrai bal populaire chaque fois comme ça se fait à Paris depuis 150 ans. Le petit orchestre parisien fait déjà des trucs comme ça à Paris. Ils veulent que tout le monde danse, chante, fête. Ils font des reprises des chansons les plus entraînantes de Joe Dassin jusqu’aux Rita Mitsouko.»

En spectacle gratuit tous les soirs, à 18 h et 21 h, sur l’esplanade de la Place des Arts.

Témé Tan

Photo courtoisie

«C’est une autre bibitte un peu étrange. Lui aussi est un Belge, qui a des origines du Congo. C’est assez minimaliste, ce qu’il fait. Mais c’est vraiment étonnant, car ça groove à fond. Il y a des influences world et africaines, mais ça peut aussi beaucoup plaire aux vrais amateurs de chanson.»

En spectacle gratuit à la Zone Coors Light (9 juin 19 h) et sur la scène SiriusXM (10 juin, 20 h).

Caballero & Jeansass

Photo courtoisie

«Depuis deux ou trois ans, il y a une vague de hip-hop belge qui est très étonnante. L’an dernier, on avait fait La Smala et Hamza. Cette année, en plus de Caballero & JeanSass, il y a aussi Roméo Elvis x Le Motel. Ce ne serait pas étonnant qu’il y ait un ou deux autres groupes belges qui ressortent dans la dernière année. Caballero & JeanJass, c’est du hip-hop un peu paresseux, je dirais, avec des beats lents et un son particulier.»

En spectacle gratuit sur la scène Urbaine les 13 et 15 juin, 21 h.

Joey Robin Haché et ­Menoncle Jason

Photo courtoisie

«Ils font le «showcase» acadien. Dans le cas de Menoncle Jason, il pourrait être le Johnny Cash de l’Acadie (rires). Il a une voix assez grave, il est souvent seul sur scène et il est bien habillé. Il n’est pas chic, mais pas trash non plus. C’est un vrai personnage qui pourrait faire un bon bout de chemin.»

En spectacle gratuit à la Zone Coors Light le 14 juin, 17 h.

Orloge Simard

Photo courtoisie

C’est un groupe qui vient du Saguenay-Lac-St-Jean et qui vient de sortir son deuxième album. Ce sont des «party animals» qui font du rock. La grande majorité de leur public a entre 16 et 20 ans. C’est vraiment un public de cégep, de party. On les fait à l’Astral en programme double avec Carotté. Les deux groupes vont super bien ensemble. Ils pourraient être des espèces de colocs trash (rires).»

En spectacle avec Carotté à L’Astral le 9 juin, 19 h 30.

Violett Pi Solo

Photo courtoisie

«Ce qui est intéressant, c’est qu’il faut un show tout seul. On est habitué de voir le gros personnage qui débarque avec sa grande subtilité (rires). Là, il débarque en solo. C’est peut-être un gros cliché, mais on va découvrir un côté plus vulnérable de Violett Pi. On va pouvoir entendre les textes de ce gars-là qui écrit très bien.»

En spectacle à la Zone Coors Light le 15 juin, 19 h.

Vianney

Photo courtoisie

«Ici, c’est encore une découverte, mais en France, ce gars-là est une superstar! La tournée qu’il fait en ce moment, ce ne sont que des Zénith. À la fin de 2017, il jouera au moins une fois à Paris-Bercy. Il joue tout seul avec sa guitare là-bas et ici. Il est venu l’été dernier et il est vraiment sympathique. Il jase avec le monde, il est simple. C’est un entertainer. Sur scène, il faut voir ce gars-là.»

En spectacle gratuit sur la scène Bell le 12 juin, 18 h.