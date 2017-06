Beausoleil n’a «jamais eu de doute»

SAINT-JEAN - Depuis que le boulier de la LHJMQ avait favorisé l’Océanic de Rimouski lors d’un tirage effectué au Centre Vidéotron au début du mois d’avril, le directeur général Serge Beausoleil s’était toujours gardé une petite gêne. Il refusait de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir repêché!

Comme Voldemort, personnage redoutée de la série Harry Potter, Lafrenière était celui dont on ne pouvait prononcer le nom dans les entrailles du Colisée Sun Life de Rimouski.

«Pourtant, je n’ai jamais eu de doute dans mon esprit. Nous allions repêcher Alexis Lafrenière! C’est un joueur extraordinaire qui a un bon sens de hockey et possède une bonne tête sur les épaules pour gérer ses talents.

«C’est une belle pièce pour rebâtir notre équipe, mais nous devions l’entourer. C’est pourquoi nous avons refusé de céder nos deux autres choix de la première ronde. Avec le 10e, nous avons repêché Christoper Inniss, un défenseur que nos recruteurs comparent à Simon Bourque, puis avec Mathieu Bizier au 12e rang, on a réclamé le meilleur joueur disponible sur 200 pieds. En prime, il remporte 60% de ses mises en jeu. Ces trois-là vont grandir ensemble», s’est enflammé Serge Beausoleil.

BARRON GAGNE SON PARI

Même s’il affirmait ne pas vouloir céder au chantage du Néo-Écossais Justin Barron, le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau a lancé la serviette quand il est grimpé sur la tribune pour les 6e et 7e choix.

Quelque-uns de ses homologues ont ensuite fait de même craignant que Barron imite son frère Morgan. Réclamé par les Sea Dogs de Saint John en 2015, il a cependant a emprunté la route des collèges américains pour compléter son développement athlétique.

Justin Barron a finalement été repêché au 13e rang par les Mooseheads de Halifax à la suite d’une transaction avec Moncton. « Mon frère et moi sommes différents. Il aime plus fréquenter l’école que moi! Toutes les organisations de la LHJMQ sont formidables (great), mais j’ai grandi à Halifax et mon premier choix était d’évoluer pour les Mooseheads», a déclaré celui que le Centre de soutien au repêchage de la LHJMQ étiquetait comme le meilleur défenseur disponible de l’encan 2017.

L'an dernier, les Orignaux avaient profité des menaces formulées par Jared McIsaac pour l'enrôler après avoir céder des choix au Drakkar. Quel sera le prochain?