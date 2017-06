Beausoleil ne perd pas espoir pour Carignan-Labbé

SAINT-JEAN | Serge Beausoleil ne perd pas espoir de convaincre Julien Carignan-Labbé de disputer sa dernière saison dans la LHJMQ à Rimouski. Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic croit qu’il vaut mieux faire retomber la poussière à la suite de la transaction impliquant le défenseur de 20 ans.

Malgré les réticences de Carignan-Labbé de s’aligner dans le Bas-Saint-Laurent, Beausoleil a tout même acquis ses droits des Saguenéens de Chicoutimi, samedi, en retour d’un choix de troisième ronde dans le repêchage de 2017. Prévue initialement vendredi dernier, l’annonce de la transaction a été officialisée sur le plancher du Harbour Station.

«J’ai déjeuné avec Julien en début de semaine», raconte Beausoleil. «Il m’a signifié mercredi qu’il souhaitait joué près de sa famille. Malgré tout, on a décidé d’aller de l’avant. On est allés voir les clubs en périphérie de Québec, mais leurs priorités étaient ailleurs. De notre côté, on aime ce joueur-là. On aurait pu retirer nos billes, mais c’est le gars le plus solide à acquérir en défensive avec Olivier Galipeau. S’il ne vient pas, on sera compensé par une valeur comparable ou augmentée».

Des déclarations d’amour envers les Remparts

D’un calme olympien devant la situation, Serge Beausoleil ne tient pas rigueur à Carignan-Labbé d’avoir déclaré son amour aux Remparts. Originaire de Lévis, le jeune homme souhaite demeurer dans la région de Québec à tout prix, même si seulement trois heures de route séparent Rimouski de la Capitale-Nationale.

«On s’offusque plus quand c’est un francophone qui refuse de venir chez nous. Je ne vois pas cela d’un mauvais œil. Il voulait jouer pour les Remparts et cela ne s’est pas concrétisé. Alexandre Tanguay (propriétaire de l’Océanic) et moi allons s’assoir avec lui à nouveau», ajoute Beausoleil.

Émerveillé par Picard

Le grand patron des bleus s’émerveillait beaucoup plus en discutant de l’acquisition de Miguel Picard de l’Armada de Blainville-Boisbriand. L’attaquant de La Pocatière valait des choix de troisième et de dixième rondes en 2018.

«À 19 ans, c’est un joueur qu’on ait très content de ramener chez nous. Il a joué son midget AAA à Rivière-du-Loup. On voulait grossir notre ligne du centre. La rondelle sort vite du coin quand il s’y présente», expose Serge Beausoleil.

Un pari à long terme

L’autre transaction du jour pourrait s’avérer un pari payant à long terme. L’Océanic a convaincu les Screaming Eagles du Cape Breton de lui céder les droits sur Colten Ellis contre un choix de première ronde en 2018.

Le gardien vient de remporter la Coupe TELUS, le championnat canadien midget AAA, avec les Islanders de Cape Breton West.

Il a notamment été fumant en finale contre le Blizzard du Séminaire Saint-François en réalisant 43 arrêts, dont 22 en troisième période seulement, pour permettre à son équipe de vaincre les représentants du Québec en prolongation.