Comme s’il avait commis un péché

NASHVILLE | Comment ne pas aimer P.K.? En m’apercevant dans les gradins hier, il a pointé son bâton dans ma direction pour me saluer. Peu de joueurs font ça.

À une autre époque, joueurs et entraîneurs disaient pratiquement tout ce qui pouvait leur passer par la tête.

Lafleur avait pris ça avec un grain de sel. Il avait continué à patiner la crinière au vent et à étourdir les Bruins avec son style à l’emporte-pièce.

D’un côté, il y avait Butch Goring, membre des quatre éditions championnes des Islanders de New York au début des années 1980. Âgé de 67 ans, il est de la vieille école qui dit notamment qu’il faut faire attention à ses déclarations.

De l’autre, il y avait Ken Daneyko, gagnant de trois coupes Stanley avec les Devils du New Jersey. Dans la cinquantaine et peut-être parce qu’il était plus ouvert lui-même aux médias, il endossait entièrement P.K.