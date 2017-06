De jeunes quarts sous observation au camp des Alouettes

SHERBROOKE | Darian Durant, soignant une blessure à la jambe gauche, a dû se contenter du rôle de spectateur durant le match intra-équipe qui a mis la touche finale, samedi, à la première semaine du camp des Alouettes.

Les amateurs (ils étaient peu nombreux à braver le temps frais et une pluie fine) ont donc pu voir à l’œuvre de façon régulière Vernon Adams, Jacory Harris et Matthew Shiltz, et c’est ce dernier qui s’est fait le plus remarquer avec deux passes de touché.

«On a une belle relève au poste de quart, a souligné Jacques Chapdelaine. Shiltz a bien fait. On doit toutefois tenir compte qu’il se mesurait aux réservistes en défensive. Darian est notre quart numéro 1, mais les autres auront tous la chance de démontrer qu’ils ont le potentiel pour occuper un jour un tel rôle dans la LCF.»

Anthony Calvillo, le responsable des quarts, a qualifié le rendement de Shiltz de «belle surprise» au camp. «Il s’améliore sans cesse, lui qui n’avait presque pas vu d’action lors du camp printanier en Floride», a-t-il dit.

Les partisans se croisent les doigts pour que Durant reste en santé, lui qui a souvent été blessé ces dernières années. Il représente la clé du succès pour les Alouettes.

Le départ de Woods

Du côté de la défense, on se demande comment l’équipe s’y prendra pour remplacer le secondeur de ligne étoile Bear Woods.

Noel Thorpe, l’excellent entraîneur de la brigade défensive, a indiqué que plus qu’un joueur pourrait être appelé à occuper le poste de Woods. Du moins, en début de saison.

Nicolas Boulay souhaite obtenir sa chance, lui qui en est à sa cinquième saison avec les Alouettes.

«Il en a été question lors de la renégociation de mon contrat, a-t-il indiqué. C’est bien beau de jouer au sein des unités spéciales, mais j’aimerais obtenir plus de temps de jeu en défensive, au sein d’une rotation. Comme tout joueur, j’aimerais agir comme partant. On verra bien.»

Chapdelaine n’a pas voulu s’aventurer à prédire à quel moment Darian Durant pourra reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers. «Je crois que ce sera plus tôt que tard, a-t-il simplement dit. Les nouvelles sont bonnes. Sa réadaptation va bien. Si on était en octobre, il jouerait fort probablement.»

Martin Bédard, le spécialiste des longues remises, s’attend à ce que Boris Bédé retrouve sa touche ­magique cette saison. «Le talent a toujours été là dans son cas. Il doit simplement retrouver sa confiance.»