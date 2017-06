EN DIRECT | Finale de la Coupe Stanley: Penguins 1 - Predators 0

En avance 2-0 dans la finale de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh peuvent prendre une sérieuse option sur la série s'ils l'emportent ce soir face aux Predators, à Nashville.

La troupe de Mike Sullivan s'amène au Tennessee fraîche d'une victoire de 4-1 à domicile, mercredi.

Pekka Rinne sera-t-il en mesure de rebondir? Rappelons qu'il a été retiré de la dernière rencontre après avoir accordé quatre buts sur 25 tirs.

Après la défaite de mercredi, P.K. Subban a promis que ses coéquipiers et lui remporteraient le troisième affrontement. Remplira-t-il sa promesse?

2e période

1:14 - Nashville continue de menacer

Fort début de période pour les poulains de Peter Laviolette, mais Murray met fin aux menaces de Craig Smith et Colton Sissons.

0:00 - Début de la rencontre

1re période - Pittsburgh 1, Nashville 0

20:00 - Fin de la période - Tirs au but: PIT 6, NSH 12

Nashville s'impose en zone adverse et fait bien circuler la rondelle, mais Murray se dresse devant tout.

13:00 - Deux contre un en désavantage numérique

Viktor Arvidsson s'amène avec Mike Fisher dans la zone des Penguins. Son tir du poignet est stoppé par Murray.

12:44 - Trop d'hommes pour les Preds

James Neal qui sert la pénalité.

9:57 - Jarnkrok incapable de capitaliser

Mais c'est grandement de la faute au cerbère des Penguins qui place son bloqueur sur la rondelle tirée du revers à quelques pieds du filet.

9:41 - Murray fait l'arrêt «dans le trafic»

Ekholm décoche de la ligne bleue et Matt Murray fait un arrêt loin d'être facile alors que de nombreux joueurs se tiennent devant lui.

4:50 - Pénalité Predators

P.K. Subban se retrouve au banc des pénalités pour avoir retenu Carl Hagelin. Malgré une circulation de rondelle efficace en zone adverse, Pittsburgh est incapable de capitaliser.

2:46 - Guentzel marque encore! 1-0 Pittsburgh

La recrue glisse un rebond entre les jambières de Pekka Rinne et ouvre la marque. C'est son 13e but des séries. Il est maintenant à un d'égaler la marque de Dino Ciccarelli pour le plus grand nombre de filets par une recrue en une danse printanière. Cole et Crosvy récoltent des mentions d'aides.

Jake Guentzel puts the rebound through Rinne for the 1-0 Pens lead pic.twitter.com/IVCr5H8AoT — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 4 juin 2017

Another look at Guentzel’s goal pic.twitter.com/rjcMtZ7xcO — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 4 juin 2017

0:16 - Solide coup d'épaule

James Neal frappe solidement le défenseur Brian Dumoulin à la droite de Matt Murray. Dumoulin retourne péniblement au banc, mais il reste dans la rencontre.

0:00 - Début de la rencontre