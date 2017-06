FrancoFolies: 10 concerts, quatre thèmes

Incontournable de la programmation des FrancoFolies et des festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal, Vive Montréal aux Francos! offrira neuf heures de musique aux festivaliers. Karim Ouellet et King Abid (DJ set), Philippe Brach, Tiken Jah Fakoly, Louve (projet regroupant des artistes de talent comme Ariane Moffatt, Marie-Pierre Arthur et Salomé Leclerc), IAM et Les Cowboys Fringants uniront leurs forces afin de faire de ce grand concert un événement mémorable.