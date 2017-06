Gala Québec Cinéma: nouveau départ

Un duo inédit

Plusieurs duos d’animateurs ont été à la barre du gala dans le passé (Pénélope McQuade-Stéphane Bellavance, Sylvie Moreau-Yves Pelletier) mais c’est la première fois que le mandat est confié à deux femmes. C’est Québec Cinéma (l’organisme qui organise le gala) qui a proposé l’idée à Guylaine Tremblay et Édith Cochrane. «Ils avaient envie de voir deux femmes à l’animation et on a aimé cette idée, raconte Édith Cochrane en entrevue au Journal. On avait envie de travailler ensemble, Guylaine et moi. On se connaissait déjà elle et moi mais on n’avait jamais eu la chance de travailler ensemble. C’est une fille simple et le fun alors je savais que ça ne serait pas compliqué et qu’on aurait du plaisir ensemble.»

Bonne humeur et ­autodérision

Optant pour une approche de style stand-up, Édith Cochrane et Guylaine Tremblay disent avoir voulu concocter un gala «léger et rassembleur» qui misera sur la bonne humeur et l’autodérision: «Pour avoir été souvent spectatrices de galas, on sait très bien Édith et moi comment les gens se sentent dans la salle, explique Guylaine Tremblay. Les gens qui assistent aux galas sont nerveux et stressés. Et nous, ce qu’on veut faire, c’est transformer ce stress en bonne humeur et en quelque chose de léger et rassembleur. On veut être complices avec les gens dans la salle, et rire avec eux. Mais il ne faut pas oublier que c’est un gala qui est diffusé à la télé et qu’il faut inclure les téléspectateurs dans la fête. Je crois qu’on a réussi à trouver le bon équilibre entre les deux. Mais en même temps, ça reste un gala. On ne va certainement pas réinventer la roue. On veut simplement y apporter notre touche. Et on sait que c’est une job ingrate. C’est impossible de plaire à tout le monde quand on anime un gala.»

L’influence Ellen DeGeneres

Disant apprécier l’audace des galas américains comme les Oscars et les Golden Globes, Édith Cochrane ne cache pas son admiration pour l’animatrice Ellen DeGeneres: «J’ai beaucoup aimé son travail quand elle a animé les Oscars. J’ai trouvé qu’elle ne s’était pas dénaturée. C’est un peu ça qu’on a le goût de faire, Guylaine et moi. On ne va pas se composer des personnages d’animatrices de galas. On veut rester nous-mêmes.» De son côté, Guylaine Tremblay dit apprécier l’approche de Billy Crystal, notamment à la barre des Oscars. «Il m’a toujours impressionné, dit-elle. Il a un côté sympathique et rassembleur. Tu sens que les gens dans la salle l’aiment. C’est un gars lumineux, solaire.»

Renouveau

Avec son nouveau trophée (l’Iris), ses nouvelles catégories (dont une récompensant la révélation de l’année et un prix du public) et son changement de nom (l’appellation Jutra a été abandonnée l’an passé suite au scandale Claude Jutra), un vent de renouveau souffle sur ce Gala Québec Cinéma cette année. Ajoutez à cela le fait que la cérémonie est présentée à une nouvelle date (en juin plutôt qu’en mars). «Avec tous ces changements, on a l’impression de participer à un nouveau départ, souligne Édith Cochrane. On ne va pas faire fi de ce qui s’est passé dans les années précédentes avec le gala des Jutra. On n’est pas dans le déni. Mais il y a clairement un sentiment de renouveau cette année.»

Dolan et Nguyen favoris

Si la formule de la soirée a été renouvelée, ce sont deux habitués du gala qui dominent les nominations cette année. Le film Juste la fin du monde de Xavier Dolan a décroché un total de 12 nominations, soit le même nombre que le drame Un ours et deux amants de Kim Nguyen. Nguyen a déjà triomphé à ce gala il y a quatre ans quand son film Rebelle avait raflé huit prix. Il y a deux ans, c’était Dolan qui remportait dix prix avec son succès Mommy. Qui aura le dessus cette année? La réponse dimanche soir...