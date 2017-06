Jakob Pelletier avec les Wildcats de Moncton

SAINT-JEAN | Le suspens est terminé pour Jakob Pelletier. L’électrisant patineur du Blizzard du Séminaire Saint-François est devenu la propriété des Wildcats de Moncton, qui l’ont réclamé au troisième rang au total, samedi matin, au Harbour Station.



Nommé joueur par excellence des plus récentes séries éliminatoires de la Ligue midget AAA, l’attaquant de Neufchatel, dans la région de Québec, a guidé son équipe à la conquête de la coupe Jimmy-Ferrari en plus de l’aider à ravir le titre de la saison régulière. Au niveau national, le Blizzard a subi une défaite crève-cœur en finale, en prolongation.



«C’est un feeling incroyable, s’est exclamé le jeune homme sur la tribune. C’est une organisation de première classe, je suis très fier d’en faire partie. Et si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à tous mes chums du Blizzard et je les remercie.»



Pelletier, qui fait 5 pi 8 po et 150 lb, a marqué 25 buts et ajouté 32 mentions d’aide durant le calendrier régulier. Courtisés de toutes parts pour céder ce choix, les Wildcats n’ont jamais eu de véritables intentions de s’en départir. L’équipe a connu une saison désastreuse en finissant au dernier rang. Puis, les Wildcats emménageront dans un nouvel amphithéâtre de près de 10 000 sièges à l’aube de la campagne 2018-2019. Nul doute que Pelletier saura comment attirer le public.



Vendredi, Pelletier avait confié à l’auteur de ces lignes qu’il avait hâte de savoir où il allait aboutir. Il n’aura pas patienté bien longtemps.



