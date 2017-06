«Je me suis fait encore plus confiance» -Safia Nolin

Depuis qu’elle est montée sur scène en jeans avec son t-shirt de Gerry Boulet, et qu’elle a traité affectueusement sa sœur de «grosse conne» en plein Gala de l’ADISQ, l’automne dernier, la vie de Safia Nolin a changé. Prise pour cible par des internautes sans manière, la jeune auteure-compositrice-interprète avoue que les insultes qu’elle reçoit désormais à chacune de ses apparitions publiques la blessent. Mais pour cette anticonformiste avouée, se renier pour plaire à ses ­détracteurs n’est pas une option.

«J’ai arrêté de mettre des brassières après l’ADISQ. J’ai fait: fuck you. Je me suis encore plus donné le droit d’être qui je voulais être. J’ai zéro fait attention, j’ai fait l’inverse. Je me suis fait encore plus confiance.»

C’est dit d’un ton calme, mais sans appel. En tête à tête avec le représentant du Journal, Safia Nolin affirme que sa victoire comme révélation de l’année, et la tempête qu’elle a déclenchée dans les médias et les réseaux sociaux, constituent le fait marquant de sa jeune carrière. Pour le meilleur et pour le pire.

«Y a tellement de choses qui ont changé depuis. L’ADISQ, c’est un milestone dans ma vie. Avant, ma carrière, c’était vraiment hot. J’étais satisfaite. Ça se passait lentement, de façon saine et c’est ce que je voulais. Et puis l’ADISQ a été comme une fusée.»

Son discours et sa tenue? Elle persiste et signe. «Je ne le regrette pas, c’est cool même si je ne faisais pas ça pour ça.»

«Personne n’est immunisé...»

Safia Nolin n’est pas la première lauréate du Félix de révélation de l’année dont le discours fait ­réagir. Deux ans avant elle, les étranges remerciements de Klô Pelgag avaient aussi fait les manchettes.

Mais ce n’était rien en comparaison du déferlement d’analyses et de commentaires, la plupart négatifs et virulents, qui ont suivi le bref ­passage de Nolin sur la scène du Théâtre Saint-Denis. Y rester insensible? Impossible.

«Personne n’est immunisé contre ça. Tu peux t’en foutre jusqu’à un certain degré, ça ne me fait pas pleurer mais...», dit-elle.

Encore en colère, Safia?

«Non, amorce-t-elle en hésitant, mais des fois j’y pense et je trouve ça décevant. Je ne peux rien faire et je suis rendue habituée. J’ai fait La Voix et je me suis fait chier dessus aussi. Plus le temps avance, plus je m’affirme et je m’en crisse. Mais ça affecte. Une ­semaine après La Voix, je ne me ­sentais pas bien. Je me regardais et je me trouvais dégueulasse. Ça faisait crissement longtemps que je ne m’étais pas sentie de même. J’ai réalisé que ça faisait trois ou quatre jours que tout le monde me disait que je suis dégueulasse et que je recevais des messages de haine. Même si je pense que ça ne me fait rien, inconsciemment ça me fait quelque chose.»

Aimez donc quelqu’un d’autre

Quand elle repense à son passage à La Voix, Safia Nolin se torture l’esprit. «J’avais des jeans, un t-shirt noir. C’était sobre. Pis je n’ai pas fait ça parce que je savais que j’allais à la télé. C’est juste que je m’habille de même dans la vie. Même là, le monde trouve que c’est pas assez.»

Et pour mettre un point final à tous ces épisodes, Safia Nolin fait écho au monologue de Fabien Cloutier, il y a trois semaines au Gala ARTIS.

«Je n’essaierai jamais de convaincre quelqu’un qui veut pas m’aimer et qui me trouve dégueu. Ils peuvent aimer quelqu’un d’autre, j’en ai rien à chier. Je ne comprends juste pas l’énergie qu’ils mettent à me le faire savoir. Moi, il y a ben des affaires que je trouve poches, des gens que je trouve ordinaires, mais je n’irais jamais l’écrire sur internet. Je ne le dirais même pas à mes amis. On s’en câlisse t’sé.»

♦ Safia Nolin montera sur les scènes des FrancoFolies de Montréal à cinq reprises les 9, 11, 17 et 18 juin. Auparavant, elle sera à Rimouski et Saint-Casimir, les 7 et 8 juin. Pour tous les détails et les autres dates, www.safianolin.com.

Entre Kurt Cobain et Céline Dion

Photo Ben Pelosse

Aux yeux de tous les amoureux de son premier album Limoilou, elle est une artiste folk. Mais ne vous trompez pas. Safia Nolin est une «punk dans l’âme».

«Ce n’est pas parce que je fais de la musique douce que je n’ai pas un côté trash», lance-t-elle.

À la voir aller depuis l’affaire de l’ADISQ, difficile de la contredire, en effet.

«J’ai envie de revendiquer des choses, d’être ma propre boss, de décider pour moi ce qui est important pour moi. J’espère que tout le monde peut être maître de son propre destin.»

Dans ce refus qu’on décide pour elle et dans cette façon de dire non aux diktats de l’industrie, Safia Nolin­­­ se place dans le sillon d’une de ses grandes idoles: Kurt Cobain. «Il m’inspire tellement», dit-elle du défunt leader de Nirvana, un groupe qu’elle a découvert toute jeune en fouillant dans les albums de son frère.

«Quand il performe, rien d’autre n’existe. Je trouve qu’il transmet beaucoup de choses à travers sa musique et ses interprétations. Rarement j’ai vu des affaires aussi raw et deep que ses performances live.»

Grunge

C’est d’ailleurs en s’inspirant de son idole que Nolin entrevoit son deuxième album de chansons originales qui devrait voir le jour quelque part en 2018.

«J’ai envie d’être plus grunge», confie Nolin, en faisant référence au mouvement musical des années 1990 dont est issu Nirvana.

«Mais je veux rester dans l’acoustique et, à la limite, aller dans quelque chose de plus minimaliste que Limoilou. Grunge signifie que je veux plus d’effets, comme lorsque je passe ma guitare acoustique dans un amplificateur dans mes shows.»

La moitié de ce nouvel album a déjà été écrite durant un séjour à Banff, l’hiver dernier. Si Limoilou était sombre, il semble qu’on n’a encore rien vu. Surtout­­­ que Nolin dit s’inspirer de tout ce qu’elle a vécu dans la dernière année.

«J’ai du stock d’écriture dans mon cœur qui va ­sortir de moi. Les tounes que j’ai écrites, je les ai faites après l’ADISQ et elles sont super sombres. Pis je suis contente que ce soit ça. Mes tounes sont encore déprimantes, pis c’est ça que je voulais.»

Fan de Céline

Un esprit punk, pour une jeune femme dans la vingtaine, c’est aussi exprimer haut et fort son amour pour Céline Dion. C’est l’autre grande idole de Safia Nolin. Une idole qu’elle aime encore plus depuis que Céline se permet des fantaisies vestimentaires comme jamais auparavant.

«Elle répond à pu rien. Céline fait ce que ça lui tente de faire en ce moment et je trouve ça fucking inspirant. Regarde-la à The Voice, regarde-la en jeans. Yeah! Jamais trop tard pour s’affirmer.»

Mais son admiration pour la diva est d’abord et avant tout musicale.

«Sa voix est débile. J’ai pleuré à son show au Centre Bell. Ça me ramène à mon enfance, quand j’avais envie d’être une chanteuse pis c’était mon idole. J’ai jamais tripé autant sur quelqu’un que Céline. J’écoute ses chansons et j’ai des frissons encore après genre 25 ans.»

Cœur de guitariste... et de tricoteuse

Photo Ben Pelosse Fracasser une guitare sur la scène de l’Astral était l’idée retenue pour la séance photo avec Le Journal. «Ça avait l’air nice», a dit Safia Nolin. Mais quand est venu le moment de passer à l’acte, son cœur de ­guitariste a flanché.

Dès son arrivée, Safia Nolin s’est amusée à pincer les cordes de la vieille guitare que Le Journal avait dénichée pour l’occasion. Elle sonnait bien et elle a commencé à inspecter l’instrument, cherchant notamment à en connaître la ­provenance. Une peinture rouge appliquée sur la guitare cachait ce type de détails.

Très vite donc, elle a compris que la détruire, comme le faisaient couramment les stars du rock à une autre époque, ne serait pas une sinécure.

Il a d’ailleurs fallu que le photographe Benoit Pelosse fasse une partie du travail à sa place, car Nolin, blessée à un genou, n’arrivait pas à éventrer l’instrument à ses premiers essais.

«Je ne suis pas très convaincante», a-t-elle lancé après quelques élans qui manquaient d’entrain.

Quelques minutes plus tard, elle a admis son malaise.

«Je me suis rendu compte que péter une guitare, c’est pas si nice que ça quand tu en joues. J’ai un attachement pour cet instrument, je me sentais full mal. Je regardais l’intérieur et je me disais qu’il y a un luthier qui l’avait assemblée, et là, j’allais la péter.»

Adepte du tricot

Guitare détruite ou pas, une entrevue avec Safia Nolin est rarement banale.

«Est-ce que ça te dérange si je tricote pendant qu’on jase?» a-t-elle demandé, au moment d’amorcer notre discussion, en sortant ses aiguilles et une pelote de laine.

Elle voulait poursuivre la confection d’un foulard, son deuxième depuis le début de sa carrière de tricoteuse (les aiguilles étaient un cadeau des Sœurs Boulay, a-t-elle indiqué).

De mémoire de reporter aux arts et spectacles, c’était une première.

«C’est hot pour l’anxiété», a ­répondu Nolin quand on lui a ­demandé d’expliquer son intérêt pour ce passe-temps.

«Ça demande beaucoup de concentration et à un moment donné, rendu à un certain niveau du foulard, tu n’as plus besoin de réfléchir et tu fais juste le faire et ça fait vraiment du bien. C’est cool parce que tu crées quelque chose même quand tu attends, que ce soit dans le bus ou à l’aéroport. [...] J’ai l’impression que tricoter, c’est sous-estimé.»

La controverse la suit jusqu’à Londres

Même quand elle va jouer à Londres, Safia Nolin s’attire des critiques.

En compagnie de quelques artistes canadiens, Nolin se produira à Trafalgar Square, le 1er juillet, dans le cadre de la Fête du Canada. Une occasion, soutient la Québécoise, de se produire devant un nouveau public et de découvrir la capitale anglaise.

Elle n’avait pas évalué que son geste aurait une portée politique.

«J’ai déjà commencé à recevoir des messages qui disent: franchement, tu joues pour la Fête du Canada, à Londres en plus. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Je ne me sens pas mal de jouer à Londres pour la Fête du Canada.»

Qui est Safia Nolin

Photo courtoisie