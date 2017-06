Kolbaba impose encore sa loi

C’est dans l’Ouest du continent que les plus légendaires cowboys ont pris racine. Le premier événement PBR au Centre Vidéotron a confirmé ce constat quand un digne représentant de l’état de Washington, Derek Kolbaba, a fait le ménage dans le saloon pour se sauver avec les honneurs du week-end... et une bourse de 35 000 $.

Classé quatrième au monde et premier au terme de la ronde initiale de vendredi, Kolbaba a répété ses exploits samedi avec une sortie de 87,5 points. À la finale, qui opposait les dix meilleurs monteurs de taureaux au cumulatif des deux soirs, Kolbaba a assuré son championnat avec une récolte de 88,5 points.

Le jeune cowboy blondinet de 21 ans ne pouvait être plus ravi de sa ruée vers l’Est.

«Je n’avais jamais mis les pieds aussi loin et c’était assez génial. Comme rider, si tu ne viens pas à cet événement, tu es fou! Les monteurs, les taureaux et les bourses sont bons. Je ne comprends rien à ce que les gens disent ici, mais ils sont en feu. Que demander de plus?» a lancé le maître des lieux.

Puisqu’il n’y a pas que le sport dans la vie, l’heure était déjà au bilan en fin de soirée. Les gros bonnets de PBR étaient évidemment sur place et n’ont pas caché leurs ambitions pour le marché de Québec, qui a attiré entre 5000 et 6000 spectateurs samedi.

«Nous sommes heureux. La foule a été un peu moins importante qu’on l’espérait, mais elle a été très enthousiaste et nous a démontré qu’il y a de quoi construire. Finalement, nous sommes satisfaits du résultat.

«En 2019, on va remplir la place! C’est ce qu’on fait partout aux États-Unis. Au Canada, nous construisons toujours notre marque de commerce», a résumé le vice-président senior, Dave Cordovano.

«On investit à long terme dans l’aventure PBR. Nous sommes très emballés et stimulés à poursuivre. Il n’y a aucun point négatif.

«Les gens de PBR sont ouverts aux suggestions. Sans dénaturer l’événement, on pourrait peut-être apporter une saveur plus locale. On veut créer un phénomène country, pas nécessairement au Centre Vidéotron, mais partout en ville», a dit le président, Patrice Drouin.