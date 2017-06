La nouvelle série à voir sur Netflix

Après avoir fait un tabac avec sa captivante série documentaire Making a Murderer, en 2016, Netflix pourrait bien connaître un succès similaire avec sa nouveauté The Keepers, un récit à la fois troublant et passionnant qui se veut bien plus qu’une histoire de meurtre non résolu. Voici quatre choses à savoir sur le phénomène.

Qui est Cathy Cesnik?

La religieuse Cathy Cesnik avait 26 ans lorsqu’elle a été tuée dans des circonstances nébuleuses à Baltimore, aux États-Unis, en 1969. La jeune femme, décrite par les gens qui l’ont côtoyée comme étant une personne dévouée et pleine de compassion, a marqué de nombreux esprits durant les années où elle a œuvré à titre d’enseignante. Deux de ses anciennes élèves de l’école secondaire Keough, les très attachantes Gemma Hoskins et Abbie Fitzgerald Schaub, ont même choisi de mener leur propre enquête afin de faire la lumière sur cette mystérieuse affaire.

Photo courtoisie Netflix

Le meurtre : un point de départ

Les sept épisodes d’une heure de The Keepers ne portent pas uniquement sur le meurtre de Cathy Cesnik. En fait, ce crime non résolu se veut plutôt le point de départ d’une enquête complexe à laquelle sont liés de nombreux intervenants. D’ailleurs, les témoignages des anciennes élèves de Keough lèvent rapidement le voile sur la gravité des agressions qui avaient lieu entre les murs de l’établissement, à une certaine époque. La disparition de Cathy Cesnik aurait-elle servi à camoufler des crimes de nature sexuelle perpétrés par des membres du clergé? C’est ce que la série tente d’éclaircir.

Photo courtoisie Netflix

Les victimes d’abord

Contrairement à Making a Murderer, qui se concentrait davantage sur les accusés et leur parcours, The Keepers tourne les projecteurs vers les victimes des différents crimes commis. Certes, on y dresse le portrait de Cathy Cesnik, mais on s’intéresse également à toutes les personnes qui ont pu être affectées de près ou de loin par sa disparition. Malgré la lourdeur et la nature délicate des sujets abordés, les victimes interviewées par le cinéaste Ryan White et la productrice Jessica Hargrave se livrent à la caméra avec une franchise déconcertante. Bien que leurs histoires soient souvent troublantes et choquantes, elles valent – sans contredit – la peine d’être entendues.

Magnifique réalisation

Ryan White, à qui l’on doit également le documentaire The Case Against 8, nous propose une série extrêmement bien ficelée. Les images d’archives, les nombreux témoignages, les reconstitutions (qui ne donnent pas dans la caricature), ainsi que l’ordre dans lequel on a choisi de présenter les éléments de l’enquête menée par Gemma et Abbie, comptent parmi les facteurs qui font de cette série un succès sur toute la ligne. Une chose est sûre: les téléspectateurs seront tenus en haleine du début à la fin.

The Keepers est accessible sur Netflix­­­ Canada. Plus d’information à l’adresse netflix.com.