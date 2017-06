Le coin du Tigre: les centres plus que la défense?

À la lumière des deux premiers matchs de la finale de la Coupe Stanley, une question s’impose : gagne-t-on des championnats avec la défensive ou avec une ligne de centre dominante?

Les Penguins de Pittsburgh sont en train de prouver qu’avec des pivots solides sur quatre trios, on peut faire oublier une brigade défensive amochée et inexpérimentée. Avant le début de la finale, tout le monde n’avait que des compliments pour le quatuor de défenseurs de Prédateurs de Nashville composé de Roman Josi, P.K. Subban, Ryan Ellis et Matthias Ekholm.

Ce groupe infernal avait permis notamment de balayer la série face aux Blackhawks de Chicago et il semblait clair que les Preds détenaient un avantage sur les Penguins.

Deux matchs plus tard, le constat est bien différent. C’est plutôt le quatuor de centres des Penguins, Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Nick Bonino et Matt Cullen qui est l’élément-clé.

A-t-on surestimé l’impact d’un groupe de défenseurs au profit de joueurs de centre? La question se pose.

Le fameux premier centre

Chez le Canadien, le débat fait rage depuis plusieurs années : l’équipe doit-elle sacrifier de l’avenir pour faire l’acquisition d’un joueur de centre de premier plan?

Cette décision reviendra à Marc Bergevin, mais force est d’admettre que les Penguins sont en train de passer un message à la LNH. D’ailleurs, la perte de Ryan Johansen, le premier pivot des Preds, a un impact énorme sur l’attaque de l’équipe depuis le début de la finale. On demande plus souvent qu’autrement à Mike Fisher de jouer le rôle de centre du premier trio et, malgré tout ce qu’il a accompli dans sa carrière, il est trop vieux pour occuper ce poste. Résultat : l’équipe compte encore sur une superbe brigade défensive mais peine à marquer des buts.

C’est clair, sans centres, tu ne peux pas gagner dans la Ligue nationale de hockey. Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, l’a compris.

Ce dernier m’impressionne de plus en plus dans sa façon de bâtir des équipes. Il préconise le talent et il n’est qu’à deux victoires d’une deuxième Coupe Stanley consécutive.

Intrigante finale

Cela étant dit, rien n’est joué, bien au contraire.

Car il est difficile de qualifier cette finale, jusqu’à présent. Pour moi, elle est aussi intéressante qu’intrigante. Lors du premier match, l’attaque dévastatrice des Penguins a été réduite à 12 lancers, notamment en raison d’une séquence de 37 minutes sans diriger un seul tir au but, mais l’a tout de même emporté. Chez les Predators, de très courtes périodes creuses ont coulé l’équipe lors des deux premiers matchs.

La série se transporte maintenant à Nashville et je ne m’attends à rien de moins que d’une performance inspirée des locaux. Il n’y a pas de doute, la foule sera survoltée au Tennessee et je crois que les Prédateurs se laisseront emporter par cette énergie pour remporter le troisième match de la série.

Si Rinne se replace...

Difficile de comprendre ce qui se passe actuellement avec le gardien des Preds. Avant la finale, il était mon favori pour remporter le trophée Conn Smythe. En ce moment, je n’ai d’autres choix que de placer Evgeni Malkin et le jeune Jake Guentzel en tête de liste.

Malkin joue à la hauteur de son talent, mais les cinq buts gagnants de la recrue Guentzel relèvent de l’exploit pour un jeune de son âge.

Une autre belle trouvaille des Penguins.

— Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Le fameux hors-jeu

La technologie a du bon, mais dans le cas des reprises vidéo dans la LNH, elle enlève complètement l’aspect humain dans le sport. Le hors-jeu controversé qui a mené à l’annulation du but de P.K. Subban lors du premier match de la finale a exposé ce problème. L’erreur, qu’on le veuille ou non, elle est humaine. Je me souviens que des juges de lignes soient venus me voir après avoir fait une erreur et m’avaient dit : «Bergie, j’ai fait une erreur, mais je peux t’assurer que je vais en faire moins que toi et les joueurs.» Il semble qu’aujourd’hui, on demande aux juges de ligne d’être parfaits, de ne pas être humains au final. Les juges de ligne ont dû prendre plusieurs minutes pour analyser une séquence qui, finalement, s’est décidée par une question de millimètres. Je ne trouve pas ça correct.

Chapeau à Gaudreau

L’attaquant des Prédateurs Frédérick Gaudreau m’impressionne. Le petit gars de Bromont a connu une belle carrière dans la LHJMQ avec les Cataractes de Shawinigan et les Voltigeurs de Drummondville, mais n’a jamais été repêché. Il est un autre exemple parfait qu’il ne faut jamais arrêter de croire en ses rêves même si le chemin pour s’y rendre est parfois plus sinueux. D’ailleurs, il est le seul joueur québécois en action en finale de la Coupe Stanley, puisque Marc-André Fleury est de retour comme réserviste et que Kristopher Letang est toujours sur la liste des blessés. Le seul autre Québécois en finale : Jacques Martin. Mine de rien, Jacques a commencé à diriger dans la LNH en 1986. Il semble toujours comme un poisson dans l’eau.

Ovechkin échangé?

Le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, a ouvert la porte à une possible transaction impliquant Alex Ovechkin dans le futur. Du moins, il s’est dit prêt à écouter. Est-ce une surprise? Pas vraiment. Chaque année, c’est le talentueux marqueur russe qui subit les foudres des partisans et des médias pour l’élimination hâtive de son équipe. Pourtant, à New York, on continue de louanger John Tavares à chaque fois que les Islanders déçoivent. Parlant de New York, je ne serais pas surpris que les Rangers tentent leur coup avec le no 8 dans l’avenir. On sait que les Blueshirts ont toujours aimé compter sur des gros noms dans leur marché et, actuellement, ils n’en ont pas à l’attaque.