Les Jays écrasés par les Yankees

Les Yankees de New York ont claqué pas moins de quatre longues balles en huitième manche pour écraser les Blue Jays de Toronto au compte 7-0, samedi après-midi, dans la Ville Reine.

En avance 3-0, les visiteurs ont réussi quatre longues balles en solo aux dépens du releveur Jason Grilli.

Brett Gardner a parti le bal avec son 12e coup de canon de la saison. Matt Holliday, Starlin Castro et Didi Gregorius ont ensuite imité leur coéquipier, portant un dur coup aux Jays.

Castro a conclu le duel avec deux coups sûrs, tout comme Gregorius, qui a produit deux points.

Le partant des Yankees Jordan Montgomery (3-4) a connu un excellent départ, permettant trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail. La recrue a cumulé cinq retraits sur des prises.

Du côté des perdants, qui ont commis une erreur en défensive, Joe Biagini (1-4) a tout de même effectué du bon travail, concédant trois points, mais un seul mérité, sur quatre coups sûrs et un but sur balles en sept manches sur la butte. Le droitier a éventé six rivaux.

Les favoris de la foule n’ont frappé que trois coups sûrs dans le match, dont deux sont provenus du bâton du receveur Luke Maile.

Russell Martin n’a pas été utilisé par le gérant John Gibbons.

La veille, les Jays avaient signé une victoire de 7-5.

Les deux équipes disputeront le quatrième et dernier duel de cette série de quatre dimanche. Les «Bombardiers du Bronx» ont enlevé deux des trois premiers.

C’est Marcus Stroman qui sera au monticule pour l’équipe ontarienne. L’athlète de 26 ans tentera de signer sa septième victoire de la campagne. Celui-ci sera opposé à Luis Severino, qui présente un dossier de 4-2.