Les Remparts ajoutent une saveur régionale à leur alignement

SAINT-JEAN | Résignés, depuis quelques années, à regarder les autres équipes se gaver dans le buffet de talent durant les premières rondes de la séance de repêchage, samedi, les dépisteurs des Remparts de Québec ressemblaient à des enfants le matin de Noël!

Avec quinze choix de repêchage, les Québécois ont comblé leurs besoins les plus urgents. «Je suis heureux pour nos dépisteurs et de notre récolte. Plusieurs choses sont tombées en place aujourd’hui. On a repêché des joueurs de tous les styles, des joueurs de talent et nous avons grossi notre relève», a mentionné le responsable du recrutement des Remparts, Christian Vermette.

En excluant les joueurs d’origine américaine, les Québécois ont réclamé six attaquants, cinq défenseurs et un gardien de but.

PAS DE TRANSACTIONS

Le directeur général Philippe Boucher n’a pas transigé une seule fois durant les assises et la séance de repêchage, une première depuis le début de son association avec les Diables rouges.

«Nous sommes contents de notre journée. Nous voulions faire le plein de défenseurs, on l’a fait! Puis, nous avons repêché beaucoup de joueurs de la région de Québec qui seront fiers de porter le chandail des Remparts. En plus, ce sont des gars qui se connaissent tous parce qu’ils ont évolué ensemble au hockey mineur», a mentionné Philippe Boucher.

«Le bassin de la région de Québec possédait beaucoup de profondeur cette saison. Le Blizzard a participé au tournoi de la Coupe Telus et nos clubs midgets espoirs étaient dominants. Nous en avons profité», a déclaré le président des Remparts Jacques Tanguay.

PLUSIEURS QUALITÉS

Philippe Boucher a fait osciller l’encensoir pour vanter les mérites de son choix de première ronde (18e), Pierrick Dubé, un attaquant du Blizzard du Séminaire St-François.

«J’ai connu son père (Roger) lors d’une réunion des anciens (Remparts) durant la dernière saison. À cette occasion, il m’avait parlé de son fils. Par la suite, chaque fois que j’allais voir un match du Blizzard, je le surveillais.

«C’est un jeune avec énormément de caractère, qui joue avec enthousiasme et acharnement. On espère qu’il marquera des buts au bénéfice de notre équipe.

«D’ailleurs, tous les joueurs repêchés aujourd’hui auront la chance de mériter un poste durant le prochain camp d’entrainement. Chaque année, il y en a toujours un qui nous surprend.»

TROIS AMÉRICAINS

Après avoir repêché des coéquipiers chez les Islanders HC U16 de Nashua (New Hampshire), Braeden Virtue et Benjamin McGlashing, aux rondes 8 et 9, en 13e ronde les Québécois ont ajouté un autre Américain sur leur liste de protection, le défenseur John Fusco, de l’école secondaire Dexter.

«Dans le cas de Virtue et McGlashing, on garde espoir qu’ils viendront au camp d’entrainement. Quant à Fusco , c’est une long shot!», a avoué Vermette.