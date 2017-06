Liam Payne en 5 points

Liam qui? Et pourtant : si vous avez une adolescente, les chances sont que vous ­connaissez les paroles de ses pièces par cœur! Liam Payne est le nouveau membre du groupe One Direction à faire son chemin en solo.

1. Et il part ça fort, en plus, en devenant le quatrième chanteur de la formation à se hisser au top des palmarès, avec sa chanson Strip That Down, lancée le 19 mai dernier.

2. Étonnamment, Liam n’envisageait pas de faire une carrière solo... «Je pensais me consacrer à l’écriture de chansons. Mais, je veux enregistrer des pistes seul depuis l’âge de 14 ans, alors j’aurais été stupide de ne pas profiter de l’occasion», a-t-il expliqué.

3. Et l’une de ces occasions était de collaborer avec Ed Sheeran! Liam a quitté le gym où il s’entraînait, à Los Angeles, pour retourner à Londres et rencontrer le célèbre rouquin pour plancher sur du matériel.

4. Fort occupé, Liam est le nouveau papa du petit Bear, depuis mars dernier. Fait cocasse: c’est sa conjointe, Cheryl Cole, qui a choisi le prénom Bear (Ours, en français) et Liam avoue lui-même avoir eu de la difficulté à s’y habituer!

5. Nouvelle surprenante, en terminant: Liam a confié que parmi les autres chansons en solo de ses camarades de One Direction, c’est celle de Zayn, Pillowtalk, qu’il préfère. On se souvient que Zayn a quitté la formation en mars 2015. «C’est davantage le genre de musique que j’aime écouter», a confié Liam.

La phrase de la semaine

« Ma prochaine chanson fera son apparition de façon inattendue... un peu comme un caca d’oiseau qui tombe du ciel ! » – Ansel Elgort

3 trucs à surveiller ­­­­­­cette semaine

Le 6 juin

Pour une soirée cinéma à la maison : La Belle et la Bête.

Le 7 juin

Le jeune chanteur québécois Lenni-Kim lancera son premier album.

Le 3 juin

L’Été Mile End, un terrain de jeu géant pour souligner les 20 ans d’Ubisoft, commence en grand ce samedi au coin des rues Saint-Viateur Est et Saint-Laurent. Un party gratuit, aujourd’hui dès midi, pour toute la famille!