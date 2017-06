L'Océanic de Rimouski sélectionne Alexis Lafrenière avec le premier choix

SAINT-JEAN | Sans surprise, l’Océanic de Rimouski a fait de l’attaquant Alexis Lafrenière le tout premier choix de la séance de sélection de la LHJMQ, samedi matin, au Harbour Station de Saint-Jean.

Lafrenière, qui a terminé au sommet des pointeurs de la Ligue midget AAA avec les Vikings de Saint-Eustache en vertu d’une récolte de 83 points en 36 matchs, suit les traces du joueur étoile Sidney Crosby, qui avait lui aussi été appelé au premier échelon par la formation du Bas-Saint-Laurent en 2003.



«C’est un rêve d’enfance (d’être le premier choix) et une fierté d’aller jouer à Rimouski, là où Crosby et Vincent Lecavalier ont évolué», a lancé le patineur qui aura 16 ans en octobre.



Mesurant 6 pieds et pesant déjà 171 lb, Lafrenière est perçu par plusieurs comme la prochaine vedette du circuit Courteau.



Avec la deuxième sélection, le Phoenix de Sherbrooke a jeté son dévolu sur Samuel Poulin, du Collège Esther-Blondin. Il rejoindra ainsi son frère aîné Nicolas, qui amorcera sa quatrième campagne en Estrie l’an prochain.