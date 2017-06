L'Océanic mise sur Alexis Lafrenière

Considéré par tous les observateurs comme l’espoir numéro un de la séance de repêchage 2017 de la LHJMQ, Lafrenière, un attaquant de six pieds, gradué des Vikings de Saint-Eustache, est devenu samedi, le premier joueur réclamé au premier rang par l’Océanic depuis Sidney Crosby à la séance de 2003.

«C’est un rêve d’enfance (d’être le premier choix) et une fierté d’aller jouer à Rimouski, là où Crosby et Vincent Lecavalier ont évolué», a déclaré le héros du jour dans le Bas-Saint-Laurent, chaudement applaudi par les milliers d'amateurs et de joueurs présents dans les gradins.