«Ma famille passe avant avant tout»

Dans les années 1960, il était un chanteur populaire. Puis, il est devenu une vedette jeunesse avec Les Satellipopettes pendant dix ans, avant de disparaître complètement de la télé. Pour Claude Steben, toute sa vie, ou presque, tourne maintenant autour de ses proches. «Aujourd’hui, mon bonheur, c’est ma famille», dit-il.

Claude Steben se considère comme «un grand-père dans l’âme». En début d’entrevue, le chanteur fait le décompte avec fierté de sa progéniture. «J’ai 7 enfants, de 24 à 50 ans, et 16 petits-enfants, de deux mois à 24 ans. Et il y en a un autre qui s’en vient au mois de septembre. Ça fait de grosses familles! Mais j’adore ça.» Photo Agence QMI, JOEL LEMAY Rencontré dans le Vieux-Port de Montréal, tout près de la tente du Cirque du Soleil, Claude Steben mentionne que ses deux jumelles, Karyne et Sarah, ont été trapézistes au Cirque sur les spectacles Saltimbanco et O. «Elles ont maintenant leur propre école de cirque à Los Angeles. Je viens d’aller les voir. J’ai passé trois semaines avec elles. Ça m’a permis de voyager. Je les ai suivies à travers le monde.»

Des comptines pour les enfants

Claude Steben apprécie tellement son rôle de grand-père qu’il a récemment eu l’idée de tourner des capsules vidéo dans lesquelles il chantera des comptines pour les touts-petits. «J’ai composé des comptines toute ma vie pour mes enfants, dit-il. Je dois en avoir une centaine. Le nouveau projet va s’appeler Les comptines de grand-papa. Ça va se tourner chez moi.»

Les capsules seront tournées par ­Nathalie Ducharme, fille du défunt comédien Yvan Ducharme, et sa ­compagnie Médias Big Deal ­Productions. «Nathalie a tourné le documentaire Toujours artiste sur Muriel Millard, Roger Sylvain, René Caron, Kim Yaroshevskaya et moi-même», mentionne Claude Steben.

Ce projet devant la caméra sera son premier depuis la fin des ­Satellipopettes en 1985. «Je n’ai pas reçu d’offres après la fin de l’émission, mentionne-t-il. Ça ne m’a pas déçu parce que j’avais une famille et autre chose pour m’occuper. Mais beaucoup de mes confrères, qui sont d’anciennes vedettes de la télé, en ont souffert. Malheureusement, en vieillissant, on se fait oublier.»

Le succès des Satellipopettes

Dans les années 1960, Claude Steben a connu un grand succès en musique. «De 1964 à 1972, j’étais dans les cabarets et à la télévision sans arrêt», dit-il. En plus de la musique, Steben avait travaillé comme animateur radio, en plus d’avoir une émission de télévision à Télé-4, à Québec. C’est par la suite qu’il a créé Les Satellipopettes. «Ç’a parti en fou, ç’a duré 16 ans de ma vie!» dit-il.

À l’époque, les quiz pour enfants n’existaient pas au petit écran. «On était uniques, dit Claude Steben. En Europe, ça n’existait pas non plus. C’était simple. Il y avait une confrontation entre deux écoles. L’émission était en deux parties: une intellectuelle et une manuelle. Il y avait un robot qui parle.»

Fait inusité: Claude Steben avait entendu George Lucas parler de l’expression: Que la force soit avec toi, en parlant du film La Guerre des étoiles. «Nous avions contacté Lucas Productions et ils nous avaient donné l’autorisation d’utiliser l’expression pour l’émission», dit-il.

À travers la province

Le succès des Satellipopettes, et du personnage du Capitaine Cosmos campé par Steben, a été impressionnant. «Quand on a fini après 10 ans de télévision, il y avait au-dessus de 500 écoles qui attendaient pour venir à l’émission, dit-il. On s’adressait aux enfants du primaire, de la deuxième à la sixième année. C’était l’émission de l’époque. On allait souvent dans des arénas le samedi, partout à travers la province, et il y avait 5000 jeunes. C’était complètement fou.»

Vers la fin des années 1980, la programmation du Canal 10 (l’ancêtre de TVA) a complètement changé. «Toutes les émissions ont été enlevées», se souvient Claude Steben. C’est là qu’on a mis fin aux Satellipopettes. Mais ça ne marquait pas la fin du Capitaine Cosmos pour autant puisque Claude Steben a été engagé pour donner des conférences contre la drogue dans les écoles. «J’ai fait le tour des écoles de la province en Capitaine Cosmos durant six ans, dit-il. On avait développé une conférence avec des spécialistes en toxicomanie. Même si ce n’était pas payant, ç’a été un beau moment de ma vie, très valorisant. Ça arrive encore souvent que des gens de 40 à 45 ans viennent me dire qu’ils m’avaient vu à leur école parler de drogue.»

« Je n’aime pas vieillir »

Au plus fort de sa carrière, est-ce que Claude Steben trouvait que le succès était lourd à porter? «Non, j’étais jeune, répond l’artiste de 74 ans. J’étais prêt à ça. Je suis bien content de ce qui s’est passé. J’ai fait de l’argent, je m’en suis mis pas mal de côté. Je vis bien. Je ne suis pas millionnaire, mais toute ma famille est bien. Je n’ai jamais eu de gros malheur. [...] Ma famille passe avant tout, aujourd’hui. Je n’aime pas vieillir, mais ma famille me sauve de tout. À Pâques cette année, j’ai reçu tout le monde à la maison. J’ai mis mon tablier. J’étais heureux.»

Théâtre et Fernand Gignac