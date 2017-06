Photos souvenirs: Raôul Duguay

Infonie

Photo d'archives

Raôul Luôar Yaugud Duguay (son nom à l’endroit et à l’envers) à l’époque d’Infonie, à la fin des années 1960 et début 1970. Infonie, c’était une grande confrérie de créateurs, formée au départ autour du chef d’orchestre Walter Boudreau. Raôul Duguay en deviendra une figure de proue avec son originalité, son humour et ses grandes mises en scène.

Faiseur de chansons

Photo d'archives

Raôul avait coupé sa barbe quelques années auparavant, en 1977. C’était pour lui l’époque du projet Ô ou l’invisible enfant, son premier film, et un album triple, tristement inspiré du décès de son enfant à naître, et aussi de l’album live Vivant avec Toulmond enregistré au Théâtre Saint-Denis et de l’album Chanteur de pomme. Le poète s’assumait comme «faiseur de chansons».

Sa folie

Photo d'archives

Début des années 1980, Raôul Duguay, sur scène, avec toute sa folie, ses expériences phonétiques et sa capacité à faire parti­ciper les spectateurs. Il avait déjà à l’époque connu un succès fou avec son premier ­album Alllô tôulmônd (1975) sur lequel on retrouve La Bittt à Tibi, chanson vite ­devenue un trésor national.

Il y a 30 ans

Photo d'archives

Raôul Duguay lors d’un spectacle de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 1987, il y a 30 ans. Sur scène, aux côtés de Louise Portal (à sa droite) et de Marie-Michèle Desrosiers, il avait fait lever la foule. Ce n’est pas d’hier qu’il célèbre la Fête nationale. La fête des Québécois ne pourrait se faire aussi joyeuse sans lui.

Multiples talents

Photo d'archives

Raôul Duguay, très chic dans un costume pâle, au mois de janvier 1988, à l’aube de ses 50 ans. Tout en continuant de composer des chansons, il exploitait désormais une autre corde à son arc, en donnant des conférences et des ateliers de formation sur différents sujets, dont la technique vocale, l’écriture et la ­motivation.