Quand les stars se mobilisent

Encore une fois, les stars de la musique serreront les rangs pour une noble cause, dimanche soir, à l’occasion d’un concert au profit des familles des victimes de l’attentat meurtrier de Manchester. Aux côtés d’Ariana Grande, qui venait de conclure un concert quand la mort a frappé, le 22 mai, on retrouvera une brochette de vedettes avec Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Pharell Williams, Usher et Miley Cyrus. Au fil des dernières décennies, de nombreux autres spectacles-bénéfice ont été organisés. En voici cinq particulièrement mémorables.

1. Live Aid, 13 juillet 1985, deux concerts tenus simultanément à Londres et Philadelphie

Photo d'archives

L’un des plus mythiques concerts-bénéfices, Live Aid, une idée de Bob Geldof pour ­combattre la famine en ­Éthiopie, avait réuni presque tout le ­gratin de l’époque, de McCartney à une toute jeune Madonna (elle était montée sur scène en fin d’après-midi, bien avant les grandes têtes d’affiche­­­), en passant par Freddie Mercury, U2, Elton John, Bob Dylan, les Stones, Led Zeppelin, et on en omet des dizaines.

2. America: A Tribute to Heroes, le 21 septembre 2001, et The Concert for New York City, le 20 octobre 2001

Photo d'archives

Dans la foulée des attentats du 11 septembre, de nombreux événements ont été organisés pour venir en aide aux familles des victimes. Ces deux spectacles, le premier télévisé sur toutes les grandes chaînes américaines, et le second présenté au Madison Square Garden, ne manquaient pas de stars. Springsteen, Stevie Wonder, Jon Bon Jovi, Bowie, Céline Dion, Sting et plusieurs autres immenses vedettes ont tous répondu à l’appel.

3. The SARS Benefit Concert, le 30 juillet 2003, à Downsview Park, Toronto

Photo d'archives

Il y a 14 ans déjà, la planète tremblait devant l’épidémie de SRAS, une maladie des poumons, qui avait fait des centaines de morts. Cette fois, ce sont les Rolling Stones qui avaient pris les devants et avaient organisé un ­méga-concert qui avait réuni entre 450 000 et 500 000 personnes dans la métropole canadienne. Fait à noter, Justin Timberlake avait été hué et avait dû éviter des projectiles durant son tour de chant.

4. Spectacle-bénéfice du ­Métropolis, le 1er octobre 2012, à Montréal

Photo d'archives

Le Québec a connu son lot de spectacles-bénéfices. L’un des plus récents et marquants est certes celui qui a suivi la fusillade mortelle au Métropolis, le soir de l’élection du Parti québécois, et dont les profits avaient été remis à la famille de Denis Blanchette. Pour marquer le coup, nulle autre que Céline Dion avait partagé la scène avec Arcade Fire, Cœur de pirate, Patrick Watson­­­, et Marc Hervieux, entre autres.

5. The Concert For Sandy Relief, le 12 décembre 2012, au Madison Square Garden de New York

Photo d'archives

Après le passage dévastateur de l’ouragan Sandy, qui a laissé derrière lui des dommages évalués à plus de 50 milliards de dollars, un nouveau rendez-vous tout étoiles a été fixé au Madison Square Garden. Au menu: The Who, Springsteen, Bon Jovi, Clapton, Chris Martin, les Stones, Roger Waters, Eddie Vedder, Kanye West et le clou du spectacle, l’alliance d’un soir entre Paul McCartney et les membres de Nirvana.