Qui sont les BTS?

Depuis qu’elle a remporté le prix Billboard du meilleur artiste sur les réseaux sociaux devant Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez et Shawn Mendes, le nom de la formation coréenne BTS est sur toutes les lèvres. Mais qui sont-ils? Voici cinq choses à savoir sur le désormais célèbre boyband.

Des «scouts à l’épreuve des balles»

Le nom BTS est une contraction de ­Bangtan Sonyeondan, qui se traduirait en français par «scouts à l’épreuve des balles». Les sept membres de la formation sont connus sous leurs noms de scène Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V et Jungkook. Depuis leur formation en 2013, ils ont vendu plus de 9,1 millions de singles et quatre ­millions d’albums.

12 millions d’abonnés

Leurs comptes officiels sur Twitter, ­Facebook et Instagram cumulent plus de 12 millions de fidèles abonnés, venant des quatre coins de la planète.

Chorégraphies

Le boyband se démarque par ses chorégraphies élaborées accompagnant chacune de leurs chansons. Le septet a d’ailleurs pris l’habitude de publier sur leur chaîne YouTube des tutoriels visant à aider leurs fans à apprendre les pas de danse pour tous leurs succès. Le groupe britannique Steps avait utilisé la même technique au milieu des années 1990 pour se bâtir une armée impressionnante de fans qui les accompagnaient à chacun de leurs spectacles.

Controverse

Malgré leur apparence proprette, les membres de BTS se sont retrouvés au beau milieu d’une controverse l’an dernier. En effet, le groupe, qui signe ses propres chansons, a été accusé de tenir des propos misogynes dans les pièces War of Hormone et Joke. Leur maison de disques a finalement présenté des excuses en bonne et due forme.

Tournée mondiale

La formation BTS est présentement dans le dernier droit de sa tournée mondiale. Bien qu’aucun arrêt n’ait été prévu au Canada, les chanteurs ont fait danser un total de 300 000 fans américains lorsqu’ils se sont produits au pays de l’Oncle Sam en mars et avril dernier.