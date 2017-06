Résidence officielle du premier ministre canadien: deux projets télé entourant les rénovations du 24 Sussex

OTTAWA – Pourrait-on profiter des rénovations du 24 Sussex, la résidence officielle du premier ministre canadien à Ottawa, pour tourner une téléréalité s’intéressant aux coûteux travaux et à ceux qui vont les orchestrer?

La réponse à cette question est oui, du moins pour des professionnels des médias qui en ont suggéré l’idée à la Commission de la capitale nationale (CCN), la société de la Couronne qui est responsable des résidences de fonction.

En vertu d’une demande d’accès à l’information, CTV News a pu consulter toutes les propositions qui ont émané depuis que le premier ministre Justin Trudeau a choisi de ne pas s’installer avec sa famille au 24 Sussex, en 2015, après son élection à la tête d’un gouvernement libéral majoritaire.

Selon Ottawa, la maison, qui a été construite de 1866 à 1868, nécessite d’imposants et longs travaux de rénovation. Le coût des travaux de rénovation pourrait s’élever jusqu’à 38 millions $, avait indiqué la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, l’automne dernier.

Lynda Reeves, éditrice du magazine «House & Home», a proposé une couverture multimédia des rénovations, en partenariat avec un réseau national et incluant un site dédié. Mme Reeves a d’ailleurs rencontré un responsable de la CCN en janvier dernier.

«Il a dit qu’il y avait un intérêt certain pour ma proposition, mais je n’ai pas eu de nouvelles depuis», a-t-elle raconté à CTV News, qui avait rapporté l’an dernier que les dernières rénovations importantes réalisées au 24 Sussex remontaient à la fin des années 1940.

«Je peux vous assurer qu'ils cherchent à présenter de la meilleure façon un budget qui sera politiquement correct. Il s'agira d'un budget énorme – en raison de la sécurité ... Apparemment, c'est une maison difficile à sécuriser et il y a plusieurs éléments qui vont être coûteux», a ajouté Mme Reeves.

L’autre suggestion provient du producteur Tim Alp, de Mountain Road Productions, qui voudrait tourner une série à l’image des productions s’étant intéressé à la rénovation de certaines propriétés de la famille royale britannique.

Les fenêtres dateraient, tout comme les unités de climatisation, considérées bruyantes et inefficaces, l’électricité et la plomberie qui remontent à plusieurs dizaines d’années. De plus, la cuisine n’est pas fonctionnelle, ni la buanderie au sous-sol.