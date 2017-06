Tommy Bouchard se révèlera-t-il une carte cachée?

SAINT-JEAN | L’Armada a fait preuve d’audace en repêchant l’ailier Tommy Bouchard au quatrième tour alors qu’il n’était même pas répertorié parmi les 12 premières rondes. Une carte cachée en devenir?

Bouchard a disputé la dernière saison avec les Gaulois du Collège Antoine-Girouard dans le circuit midget espoir où il a cumulé une fiche de huit buts et sept passes en 21 rencontres. La direction de l’équipe des Laurentides a encensé le jeune homme une fois la séance de sélection terminée.

«Il n’était même pas listé au début par la Centrale. C’est nous qui l’avons ajouté, a raconté le directeur du recrutement, Dany Gauthier. C’est un petit gars qui était à 5 pi 8 en début d’année, il a beaucoup grandi et il a beaucoup de talent. Peut-être que des clubs ont fait le saut en nous voyant le prendre en 4e ronde, mais on croit en lui et on avait peur de le perdre plus tard.»

Natif de Carignan, sur la Rive-Sud, Bouchard a été le premier étonné quand il a entendu son nom dans les haut-parleurs de l’aréna.

«C’est certain que je ne m’en attendais pas aussi tôt! Cela dit, je me défonce à chacun de mes matchs et j’apporte quelque chose à mon équipe, a-t-il lancé, conscient que la marche sera haute entre le midget espoir et la LHJMQ. «Oui, ce sera une grosse différence, mais je vais me préparer en conséquence cet été. Je me considère comme un fabricant de jeu.»

Des choix à la tonne

L’Armada, qui comptera l’an prochain sur le retour de plusieurs vétérans, a quitté le Nouveau-Brunswick avec quatre nouveaux choix pour 2018 en banque, ce qui réjouissait Joël Bouchard.

«Je suis content qu’on ait réussi à faire des transactions pour nous amener des choix au repêchage en 2018, tout en repêchant encore plusieurs fois cette année des gars qu’on avait ciblés.»

Parmi ces échanges, notons celui avec Rimouski impliquant Miguel Picard, qui jouera sur ses 19 ans en 2017-2018. L’Armada a obtenu des choix de troisième et 10e ronde en retour.