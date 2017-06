Trois décennies de Whitney

Il y a 30 ans, une des plus grandes voix de la chanson américaine s’imposait sur les palmarès avec un album qui allait lui ouvrir les portes de l’Europe, puis du monde entier. Le titre: Whitney. L’étoile qu’était Whitney Houston amorçait alors sa fulgurante ascension.

Évidemment, Whitney Houston n’avait rien d’une inconnue lorsque Whitney est arrivé sur les tablettes des disquaires: un premier album, paru deux années auparavant, lui avait permis de s’imposer comme talent prometteur grâce aux titres Greatest Love of All et How Will I Know.

Mais avec ce nouvel opus, la diva américaine a réussi à prouver qu’elle était bien plus que la saveur du mois et qu’elle était promise à la carrière impressionnante qu’on a vu fleurir au cours des années qui ont suivi. Les 25 millions d’exemplaires de ­Whitney écoulés prouvent que les mélomanes du monde entier ont cru en son ­potentiel.

Coqueluche des pistes de danse

Dès sa sortie, le premier extrait I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) a mis la table. Avec ses rythmes pop contagieux, Whitney Houston est rapidement devenue la coqueluche des pistes de danse à travers la planète.

Ce titre a permis à la chanteuse de se produire pour la première fois à la mythique émission britannique Top of the Pops, en plus d’ouvrir le gala des prix Grammy, l’hiver suivant. Plus tard au cours de cette soirée, elle allait d’ailleurs remporter le prix de la meilleure performance pop féminine pour cette pièce.

I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) demeure à ce jour la chanson la plus écoutée de tout le ­répertoire de la chanteuse sur Spotify. Pour plusieurs aficionados, Whitney demeure le meilleur album de la diva américaine. Certains d’entre eux ont encore peine à croire que le prix Grammy de l’album de l’année lui a glissé entre les doigts au profit de The Joshua Tree de la formation U2.

Un duo mère-fille

C’est après tout sur l’album ­Whitney qu’on retrouve les succès So Emotional, Where Do Broken Hearts Go, Didn’t We Almost Have It All et Love Will Save the Day. Whitney Houston y offrait également, en ­clôture, la pièce I Know Him So Well en duo avec sa mère, la chanteuse Cissy Houston. Il s’agit de la seule chanson que les deux femmes ont enregistrée ensemble.

Outre les accolades, Whitney a également permis à Whitney Houston de rejoindre Elvis, Cher, Beyoncé et autres Shakira dans le très sélect club des chanteurs qu’on reconnaît simplement à leur prénom. Même plus de cinq ans après sa mort, la plus célèbre des Whitney n’a besoin ni de nom de famille ni d’introduction pour que les mélomanes se souviennent de son talent.