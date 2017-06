«Un conte de fées» pour la famille Sévigny

SAINT-JEAN | Pour la première fois depuis qu’ils ont commencé à jouer au hockey, les frères Mathieu et Vincent Sévigny seront réunis sous les mêmes couleurs avec les Tigres de Victoriaville.



Quelques instants après avoir été cédé par les Voltigeurs à la formation des Bois-Francs en compagnie de l’attaquant Jérôme Gravel et du 20e choix au total du repêchage (Sean Larochelle), Mathieu voyait son petit frère le rejoindre, en deuxième ronde (29e échelon).

Un scénario complètement inattendu pour la famille de Cap-Rouge dont le paternel Pierre a endossé l’uniforme du Canadien et de son club-école de Québec durant sa longue carrière professionnelle.



«C’est comme un conte de fées d’être ensemble, a avoué l’aîné de 19 ans, qui se trouvait aussi à Saint-Jean pour accueillir les nouveaux venus chez les Voltigeurs! C’était un rêve. On n’a jamais joué ensemble. Après les matchs, je lui donnais des conseils et là, d’être dans la même organisation, c’est spécial. C’est une organisation qui veut y aller jusqu’au bout dès l’an prochain et je suis prêt à en faire part.»



«Ça représente beaucoup pour moi, a poursuivi Vincent, un défenseur de 6 pi et 156 lb. Plus jeune, on rêve toujours de pouvoir jouer avec son frère plus vieux, et là, ça pourrait arriver.»



Retranché par le Blizzard du Séminaire Saint-François, le jeune Sévigny s’est fait une niche avec les Estacades de Trois-Rivières lors de la dernière saison, aidant l’équipe à atteindre la finale du circuit midget AAA... contre le Blizzard!

«J’étais déçu quand le Blizzard m’a retranché, puis j’ai réussi à tourner la page et avec les Estacades, j’ai connu une très bonne saison, a raconté Mathieu. Grâce aux efforts que j’ai accomplis, je suis ici aujourd’hui.»



Filière lévisienne à Val-d’Or

Avec leurs deux choix en première ronde, les Foreurs de Val-d’Or ont fait confiance à l’arrière Maxence Guénette (5e) et l’attaquant Jérémy Michel (17e), tous deux des Commandeurs de Lévis. «Ça démontre que notre entraineur [Mathieu Turcotte] a fait du bon travail avec nous à Lévis et c’est plaisant d’être réunis ensemble», a dévoilé Guénette.

Membre du Blizzard du Séminaire Saint-François, Thomas Pelletier a été le dessert de la ronde initiale quand les Voltigeurs ont jeté leur dévolu sur lui au 19e échelon.

«C’est une surprise pour moi de me retrouver à Drummondville, a admis le grand défenseur. Je m’attendais plus à sortir en deuxième ronde, mais je suis très content d’aller jouer pour les Voltigeurs. D’aller à la Coupe Telus, ça nous a offert une belle vitrine, à moi et mes coéquipiers.»