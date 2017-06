Un match sans point ni coup sûr pour Edinson Volquez

Le partant des Marlins Edinson Volquez a réussi un match sans point ni coup sûr dans un gain de 3-0 face aux Diamondbacks de l’Arizona, samedi à Miami.

L’artilleur droitier n’a eu besoin que de 98 lancers pour réussir l’exploit, qu'il a complété en retirant sur des prises les trois derniers frappeurs à lui faire face en neuvième manche.

L’athlète de 33 ans est devenu le sixième lanceur de l’histoire de la formation de la Floride à blanchir l’adversaire sans concéder de coup sûr. Le dernier était Henderson Alvarez, qui y était parvenu dans une victoire de 1-0 face aux Tigers de Detroit le 29 septembre 2013.

Volquez (2-7) a malgré tout donné deux buts sur balles, dans la rencontre. Il a par ailleurs éventé 10 adversaires.

De l’autre côté, Randall Delgado (1-1) a alloué un seul point, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches et un tiers sur la butte.

Justin Bour a été à l’origine du premier point de la rencontre, lorsqu’un simple a permis à Giancarlo Stanton de toucher la plaque, lors du quatrième tour au bâton.

Bour a ajouté un deuxième point produit à son dossier en huitième manche, en vertu d’un double. Marcell Ozuna a également fait marquer un coéquipier, dans la victoire.