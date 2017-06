«Un sentiment incroyable», dit Pierrick Dubé

SAINT-JEAN - «Les Remparts de Québec sont fiers de repêcher un gars de la région de Québec...», a déclaré Christian Vermette, sans terminer sa phrase.

Après quelques secondes, qui ont sans doute paru une éternité pour les joueurs du Blizzard du SSF, des Commandeurs de Lévis et les expatriés au sein de la Ligue midget AAA du Québec, le directeur général adjoint des Remparts a prononcé le nom de Pierrick Dubé, un attaquant du Blizzard du Séminaire Saint-François.

«Quand j’ai entendu «gars de la région...», j’ignorais s’il s’agissait de moi, de Thomas Pelletier (son coéquipier du Blizzard) ou de Vincent Sévigny (des Estacades de Trois-Rivières)», a mentionné Dubé, visiblement comblé par son point de chute au sein de la LHJMQ.

«Je ressens des sentiments incroyables», a ajouté celui qui fut réclamé avec le 18e choix de la première ronde.

«Les Remparts forment une très grande organisation et c’est incroyable de pouvoir demeurer à la maison», ajoute celui qui a grandi en France et joué son hockey mineur jusqu’à l’âge de 13 ans. «Je revenais passer mes étés à Québec», s’empresse-t-il de préciser.

S’il a survolé l’Atlantique sur une base régulière de sa naissance à l’adolescence, Dubé le doit à son père Roger. Après avoir disputé trois saisons chez les Remparts de l’époque en or, de 1982 à 1985, Roger Dubé, un attaquant, a amorcé une carrière professionnelle de deux décennies, principalement sur les surfaces glacées de l’Hexagone.

Malgré son gabarit de 5 pieds, 7 pouces, 150 livres, Dubé est dépeint par les recruteurs comme un joueur qui emprunte toujours la ligne droite, un patineur explosif, possédant un très bon lancer.»

En 39 matchs de la saison régulière, Dubé a enfilé 11 buts et amassé 17 mentions d’aide. Durant les séries éliminatoires de la coupe Jimmy-Ferrari, il a ajouté dix points à sa fiche et a enfilé un tour du chapeau dans un duel de la Telus.

«Notre saison s’est très bien déroulée. Mes coéquipiers sont responsables en grande part de mes succès», estime l’une des trois sélections de première ronde du Blizzard.

Temps d'arrêt!

En deuxième ronde, les spectateurs ont flairé un grand coup des Remparts quand l’équipe demandé un temps d’arrêt «le temps d’obtenir une confirmation».

Puis, ils ont réclamé le défenseur Félix-Olivier Chouinard, les Cyclones de Québec.

Quelques minutes auparavant, le directeur général Philippe Boucher avait conversé avec l’agent Norm Conway, représentant au Québec de la firme Octogon (Allan Walsh). «Nous travaillions sur une transaction qui ne s’est pas matérialisée», a expliqué le directeur général Philippe Boucher.

Retranché par le Blizzard en août, Chouinard a néanmoins disputé une vingtaine de parties dans la Ligue midget AAA. Durant la finale, face aux Estacades de Trois-Rivières avait d’ailleurs enfilé le but gagnant lors du 3e match avant de s’envoler avec la formation de Martin Laperrière vers le tournoi de la Coupe Telus à Prince Georges, en Colombie-Britannique.

«Pour un gars de Québec, c’est spécial d’être sélectionné par les Remparts. C’est comme un rêve, un coup de cœur! Ma famille avons eu des abonnements pendant une dizaine de saisons» a expliqué l’athlète de l’arrondissement de Val-Bélair, sous le regard et le sourire approbateur de son père Laurier.

«J’ai la chance de rester à la maison, de jouer au Centre Vidéotron devant les meilleures foules et la meilleure organisation de la ligue. Je suis tout excité», a mentionné l’arrière de 5 pieds, 11 pouces et 160 livres.

Des pans de mur

En troisième ronde, les Diables rouges ont réclamé trois joueurs à l’aide des 31, 46 et 49e choix. Ils ont d’abord convoqué à leur table le défenseur Félix Tremblay, un résidant de Baie-Comeau qui a défendu les couleurs des Élites de Jonquière la saison dernière.

Note historique, c’est le petit neveu de feu Gilles Tremblay (Canadiens de Montréal) et Ludger Tremblay (As de Québec). «Je suis content, car je n’avais eu aucune rencontre avec les Remparts, seulement un appel téléphonique», a déclaré cette jeunesse de 6 pieds 2 pouces qui a autrefois défendu les couleurs du petit Drakkar au tournoi pee-wee de Québec. Faute avouée, mi-pardonnée!

Les Remparts ont de nouveau pigé dans le réservoir de talent des Cyclones pour réclamer l’attaquant Xavier Cormier. À l’exemple de Chouinard, il avait subi la coupure au camp d’entrainement du Blizzard.

«Nous avons travaillé fort pour leur prouver qu’ils avaient commis une erreur. J’ai ensuite joué quelques matchs dans le AAA où j’ai obtenu plus de visibilité et de plus de glace», a mentionné le jeune homme de Pont-Rouge qui était classé parmi les espoirs de la 5e ronde. «Je ne m’attendais pas à sortir si tôt au repêchage.»

Meilleur espoir du Sag-Lac selon le CSR (32e), Gabriel Montreuil, a patienté une heure de plus que prévu avant d’entendre son nom dans l’enceinte. «Y’avait plusieurs bons joueurs sur le tableau. Ça va faire du bien de revenir à la maison», a lancé le résident du quartier Neufchâtel.

«Puis, je n’avais même pas dix ans que j’allais déjà voir les Remparts. Ce sera spécial au camp d’entrainement de retrouver des joueurs avec lesquels j’ai joué mon hockey mineur», a dit le fils d’Éric Montreuil, un ancien des Sags et des Harfangs de Beauport.

Pige dans le lac

En cinquième ronde, les Québécois ont poursuivi leur pêche de talent au Royaume, en réclamant Maxime Lavoie, un arrière de 6 pieds 4 pouces qui a défendu les couleurs des Espoirs du Sag-Lac la saison dernière.

«Je suis surpris de me retrouver à Québec, surtout tôt de même, a-t-il avoué avec son accent de St-Bruno. Mon gabarit m’aide, c’est sûr, même si je me considère comme un défenseur polyvalent.»

Au sixième tour, Québec a ajouté un autre défenseur très long à sa liste de protection; Éric Nadon, de l’Intrépide de Gatineau.

«Je ne voulais pas stresser avant la 8e ronde, a dit le grand garçon aux tendances agressives dont le nom a été rajouté sur la liste du CSR à la demande d’une équipe. «Le jeu robuste, c’est ma marque de commerce. Je n’abandonne jamais et personne ne peut m’arrêter quand j’ai un rêve.»

Le Gatinois serait aussi doué dans les salles de cours, dit-on.

En fin d'après-midi

Émile Hegarty-Aubin (7e), un attaquant du collège St-Hilaire, les Américains Braeden Virtue (8e, défenseur), Benjamin McGlashing (9e, attaquant), tous deux actifs chez les Islanders HC U16) ont ensuite été réclamé par les Remparts.

Pour clore une journée qui n’en finissait plus de s’allonger, en raison des nombreux temps d’arrêts demandés durant les dernières rondes, Québec a achoisi le gardien de but Marc-Antoine Bérubé-Jalbert (Albatros Notre-Dame), l’attaquant Caleb Kean (St-John), le défenseur David Wener (Antoine-Girouard, un 3e Américain John Fusco (défenseur) et l’ailier Tommy Vaugeois (ES Lucie-Teasdale).