Une cuvée difficile à juger

BUFFALO | Même si le débat à savoir qui de Nolan Patrick et Nico Hischier sera le premier choix au total du prochain repêchage de la LNH, le 23 juin à Chicago, fait rage en ce moment, la cuvée 2017 n’attire pas autant d’engouement que celles qui l’ont précédée. Pourtant, plusieurs équipes pourraient mettre la main sur des joueurs de concession, assure le directeur de la Centrale de recrutement de la LNH, Dan Marr.

La «cuvée Nolan-Nico» est en quelque sorte victime du succès des deux dernières. Pendant qu’en temps normal, un joueur au talent générationnel débarque dans la LNH une fois tous dix ans, plus ou moins, deux y ont fait leur entrée au cours des deux dernières années : Connor McDavid et Auston Matthews.

Si on peut affirmer sans trop se tromper que ni Patrick ni Hischier n’auront un impact aussi important sur leur équipe dès leur saison recrue, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils ne deviendront pas des joueurs de premier plan.

«Ce sont des joueurs différents, mais la ligne est mince entre les deux, a reconnu Marr en marge du Combine de la LNH qui a pris fin, samedi à Buffalo, avec les traditionnels tests physiques. On a eu l’opportunité de passer du temps avec eux dernièrement et ce sont deux joueurs de caractère. Ce genre de joueur plaît aux équipes, car ils sont faciles à diriger. De plus, les deux ont les habiletés de réaliser des jeux à la vitesse requise pour réussir dans la LNH. Je ne serais pas surpris que l’un ou l’autre soit choisi premier au total.»