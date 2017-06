Zewski à l’arraché

Après une absence de 18 mois, Mikael Zewski a dû trimer dur pour venir à bout de son adversaire, samedi soir, en sous-carte des deux combats principaux.

Le Trifluvien (28-1, 21 K.-O.) l’a emporté par décision unanime (80-71 x 3) devant le Mexicain Fernando Silva, qui lui a donné une excellente opposition.

Zewski a dominé tous les rounds grâce à son jab et à plusieurs coups de puissance. Même s’il a envoyé son adversaire au tapis dans les dernières secondes du cinquième assaut, il n’a pas été en ­mesure de finir le travail lors du suivant.

Par la suite, le nouveau protégé de GYM a eu l’avantage dans les échanges en raison de sa vitesse.

Victoire facile de M’Billi

Lors du premier combat de la soirée, Christian M’Billi (4-0, 4 K.-O.) a signé un gain facile contre le Mexicain Cesar Ugarte (4-2, 2 K.-O.).

Le protégé de GYM a imposé sa loi dès la première cloche en martelant son adversaire. Il a d’ailleurs envoyé Ugarte au plancher à deux reprises au premier ­assaut.

M’Billi a fini le travail dès la 47e seconde du deuxième alors que l’entraîneur d’Ugarte a décidé de mettre fin au combat.

Sa sortie expéditive lui permettra de revenir sur le ring dès le 15 juin au ­Casino de Montréal.

Dans un autre duel, Dario Bredicean (14-0, 4 K.-O.) l’a emporté par décision unanime devant Manuel Garcia.

Combat annulé pour Clayton

Quelques heures après avoir vu son adversaire rater sa pesée par 24 livres, ­Custio Clayton a appris que son combat était annulé.

Tout d’abord, celui qu’il devait affronter à l’origine, Oscar Cortez, s’est présenté sur la balance avec un poids de 171,8 lb pour un combat à 147. Par la suite, GYM et le clan de Clayton se sont mis à la recherche d’un remplaçant jusqu’à la dernière minute.

«Malgré un adversaire disponible, on (RACJ, GYM et le clan Clayton) a décidé d’annuler le combat de façon définitive pour le bien du sport et la sécurité/santé des boxeurs», a affirmé le gérant du boxeur, Douggy Berneche, sur Facebook.