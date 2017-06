5 albums à surveiller en juin

L’automne et le printemps sont reconnus pour être des saisons fastes sur le plan des sorties d’albums, mais l’été nous promet également de bien belles choses, cette année. Voici cinq albums dont la sortie fera jaser, ce mois-ci.

Katy Perry, Witness

Photo courtoisie

Il s’agit de l’un des retours les plus attendus de l’année. La chanteuse, qui nous a présenté la très entraînante Chained to the Rhythm aux Grammys, en février, a depuis levé le voile sur deux autres extraits de son disque: Swish Swish (très dance) et Bon Appétit. Inutile de préciser que les attentes sont grandes envers ce nouvel opus.

Sortie: 9 juin

Lorde, Melodrama

Photo courtoisie

Après avoir séduit la planète avec son premier opus Pure Heroine, paru en 2013, le retour de l’artiste néo-zélandaise était attendu par de nombreux fans. Si l’on se fie à Green Light, premier extrait de ce nouveau disque, il est permis d’espérer le meilleur de la part de cette chanteuse pop qui a toujours fait les choses à sa manière.

Sortie: 16 juin

Imagine Dragons, Evolve

Photo courtoisie

Imagine Dragons, groupe à qui l’on doit les succès Radioactive, Demons et I Bet my Life, nous présentera ce mois-ci son troisième opus. Jusqu’à présent, les choses regardent plutôt bien pour eux, puisque le premier extrait, Believer (d’une grande efficacité), fait bonne figure sur les palmarès. Espérons que le reste de l’album soit à la hauteur.

Sortie: 23 juin

TLC, TLC

Photo courtoisie

TLC, devenu duo en 2002 en raison du décès tragique de Lisa «Left Eye» Lopes, effectue son retour sur disque après une absence de 14 ans. Est-ce que les chanteuses qui nous ont donné les succès Waterfalls, No Scrubs et Unpretty auront toujours la cote auprès des amateurs de R&B? C’est ce que nous découvrirons sous peu.

Sortie: 30 juin

Coldplay, Kaleidoscope

Photo WENN

C’est un EP de cinq titres, lié de près à l’album A Head Full of Dreams, lancé en 2015, que Coldplay devrait nous présenter à la fin du mois. Au menu: la ballade Hypnotised, dévoilée en mars, ainsi que le succès Something Just Like This, fruit d’une collaboration avec le duo The Chainsmokers.

Sortie: Le EP est attendu le 30 juin, selon Billboard, mais l’information n’a pu être confirmée par Warner Music Canada