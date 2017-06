Au rythme du GP du Canada

Montréal, c’est connu, représente l’une deux escales au calendrier de la F1 les plus festives avec Melbourne, en Australie.

Autant les tribunes, fait rare, sont bondées sur le site du circuit Gilles-Villeneuve dès la première séance d’essais le vendredi matin, autant son centre-ville s’anime au rythme du Grand Prix du Canada.

Outre la Place du 50e, qui viendra célébrer le 50e anniversaire de la venue de la F1 au pays, le Festival Grand Prix, sur la rue Crescent, sera un endroit incontournable pour vibrer au rythme de l’événement touristique le plus important au Canada.

Ainsi, pour la première fois en 18 ans, le boulevard de Maisonneuve sera fermé à la circulation automobile pendant les trois jours du Festival, entre les rues de la Montagne et Bishop.

Encan silencieux

Des spectacles sur la scène Corona et une exposition de voitures viendront raviver l’ambiance.

Par ailleurs, un encan silencieux, au profit de l’Hôpital de Montréal pour enfants, permettra aux collectionneurs de miser sur des pièces convoitées, dont un montage de photos du Grand Prix ­d’Europe disputé en Espagne en 1997 et qui s’est soldé par la conquête du titre par Jacques Villeneuve, une paire de gants de course autographiée par ­Sebastian Vettel et, notamment, une affiche encadrée du Grand Prix ­d’Allemagne en 1980 et signée par Gilles Villeneuve.

La rue Crescent sera aussi le théâtre, en primeur mondiale, du lancement de la nouvelle gamme de vins Red Bull Ring Nomen Omen, élaborés par la maison Podere Castorani, en Italie, propriété de l’ancien pilote de F1 Jarno Trulli.

La cérémonie d’ouverture du Festival Grand Prix sur la rue Crescent aura lieu à midi trente jeudi.

« Le Grand soir » innove

Pour la huitième année d’affilée, le Grand Prix du Canada organise Le Grand Soir, une activité qui réunit le gratin du monde des affaires et de la F1, jeudi soir, à la veille des premières ­activités au circuit Gilles-Villeneuve.

L’événement innove, car il sera tenu au nouveau terminal de croisière du Port de Montréal, fraîchement rénové.

Le Grand Soir soutient cette année la Fondation du cancer du sein du Québec.

«Cette terrible maladie a perturbé la vie d’une de nos collègues de travail, a relaté François Dumontier, le promoteur du Grand Prix du Canada. Heureusement, les progrès de la recherche et des traitements font en sorte qu’elle est en voie de guérison.

«C’est pourquoi nous avons choisi de nous engager pour cette cause.»