Fier de ses racines familiales

BUFFALO | Chaque hockeyeur possède sa propre histoire, son propre chemin le menant aux portes de la LNH, et celle de Jaret Anderson-Dolan est très certainement l’une des plus inspirantes chez les espoirs admissibles au prochain repêchage de la LNH.

Éduqué par deux mères lesbiennes, l’attaquant des Chiefs de Spokane a fait fi des commentaires de ses adversaires et de la réticence de certaines formations à lui faire confiance et il n’est maintenant qu’à quelques semaines d’enfiler le chandail d’une équipe de la LNH.

«Ils m’ont demandé comment je vivais avec cette situation et, évidemment, c’est tout ce qu’il y a de plus normal pour moi. C’est ce que j’ai connu et j’ai vécu une enfance tout à fait normale. Ça fait partie de ma vie et les gens veulent en savoir plus. Je suis très fier de mes parents.»