Franc succès pour les auditions d’OD à Québec

Sans vouloir donner le nombre exact de participants ayant défilé dans la salle Dufferin de l’hôtel Hilton samedi et dimanche, la productrice au contenu pour l’émission s’est dite «très satisfaite» de l’exercice. «Ce qui est bien, à Québec, c’est qu’on voit plein de gens des régions, de Saguenay, de la Beauce», a indiqué Valérie Dalpé, précisant que la journée de samedi avait été un «feu roulant».

La nouvelle mouture de l’émission, qui sera diffusée pour la première fois sur les ondes de V, semble aussi attirer un «plus grand bassin» de participants. «On veut rafraîchir l’image de l’émission. On sait que c’est à Bali, avec Jay du Temple à l’animation. On croit que ces nouveaux éléments attirent plus de gens, qui, avant, n’auraient pas essayé», a-t-elle mentionné, précisant que plusieurs anciens candidats de Québec, dont Hubert Harvey, étaient venus rencontrer les participants.