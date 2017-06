«Je veux le combat contre Stevenson maintenant» - Eleider Alvarez

Depuis sa conquête du titre d’aspirant obligatoire en novembre 2015, la route d’Alvarez a été longue et ardue. Il a dû monter sur le ring à quatre occasions, dont trois fois contre des gauchers.

Avec des chocs contre Lucian Bute et Pascal, son gérant Stéphane Lépine et son entraîneur Marc Ramsay souhaitaient se donner un levier intéressant pour leurs négociations pour un duel contre le champion Adonis Stevenson.

Pour atteindre cet objectif, leur poulain devait gagner en notoriété et en visibilité.

«Eleider est maintenant plus que prêt à affronter Adonis.»

«C’est sûr qu’un combat d’unification aurait priorité, mais ça me surprendrait que ça se produise, a admis l’homme d’affaires. Pour le duel entre Adonis et Eleider, ça me surprendrait que je n’arrive pas à m’entendre avec moi-même.»