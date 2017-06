King Adonis installé sur le trône

Quelle démonstration de puissance et de contrôle! Adonis Stevenson a livré la meilleure performance de sa carrière hier soir contre Andrzej Fonfara.

La gauche, précise, dure, puissante. Une masse balancée de tout le corps. Le pauvre Fonfara était tellement désem­paré, en danger de se faire blesser gravement par Stevenson, que son coin a demandé à l’arbitre Mike Griffin d’arrêter le massacre. Même si ­Fonfara était debout.

Une démonstration saisissante. Qui devrait rappeler aux amateurs – et aux détracteurs de Stevenson – que c’est Kathy Duva et Sergey Kovalev qui ont refusé d’aller aux enchères pour affronter Stevenson. Je le sais, ça devait se passer à Mexico le 16 mars et j’y étais pour le match entre l’Impact et Azteca.

Je pense que Kovalev ou Ward vont trouver un moyen d’éviter le combat.

«Ça fait longtemps que je le dis. Ce sont eux qui se poussent», m’a d’ailleurs dit Stevenson alors qu’il posait avec son ancien cutman Bob Miller, ­paralysé de la tête aux pieds.

Ça va finir par un Alvarez–Stevenson à l’automne. Ça va être bon.

PASCAL : QUE C’EST TRISTE

Jean Pascal n’a fait honte à personne. Mais il a été clairement dominé par le jab de bistouri d’Eleider ­Alvarez. Le juge qui a vu un combat nul a sans doute laissé parler son cœur. ­Alvarez a été le meilleur boxeur dans la majorité des rounds.

Mathieu Boulay se sentait tout croche pendant le combat. Et je n’étais pas mieux.

Ma consœur Nancy Audet n’a pas aimé voir ces deux gaillards qu’elle ­côtoie comme nous depuis des années s’affronter dans un combat aussi ­important pour le gagnant.

Et important pour le perdant, qui a de sérieuses questions à se poser. Jean Pascal a livré deux guerres, qu’il a ­perdues, contre Sergey Kovalev, plus de lourds combats contre Bernard Hopkins et Chad Dawson. Ces guerres laissent des traces. Et Pascal, malgré la précision et la technique d’Alvarez, n’a jamais rappelé le Pascal d’il y a quelques années.

Il a ralenti. Et en boxe, à part pour les poids lourds, perdre de la rapidité ne pardonne pas.

C’est une question que Lucian Bute devra se poser lui aussi...

BUTE : TOURNOI DE 50 M$

Lucian Bute a pris sa décision. Bien reposé, portant un veston aux couleurs de sa fille, le rose, il a confirmé qu’il serait intéressé à participer au super tournoi que les promoteurs Kalle Sauerland en Allemagne et Richard Schaefer en Amérique sont en train d’organiser.

Sauerland est le fils de Wilfried Sauerland, le plus important ­promoteur en Europe, et Schaefer est l’ancien président de Golden Boy ­Promotion.

Le tournoi impliquerait 16 boxeurs divisés en deux groupes. Huit chez les super-moyens et huit chez les lourds-légers. Contrairement au tournoi des Supersix de Showtime, il s’agirait de deux tournois à élimination simple. Quand un boxeur perd, il est éliminé.

On espère commencer le tournoi en septembre ou en octobre. Les 16 boxeurs seraient à l’œuvre à tour de rôle huit semaines de suite dans des villes différentes.

En janvier, on passerait aux demi-finales avec les quatre boxeurs ­survivants dans les deux catégories de poids.

Et les deux finales auraient lieu à la fin du printemps. Il reste évidemment à attacher les réseaux de télévision.

Les boxeurs se partageraient 50 millions $US. Plus pour les super-moyens, à cause de leur capacité ­d’attirer les amateurs dans leurs ­marchés respectifs.

SIX EUROPÉENS

Selon les informations obtenues, six des huit super-moyens seraient ­européens. On pense à James DeGale et Badou Jack en premier. Lucian Bute a perdu une décision honorable contre DeGale et a fait match nul contre Jack (avant l’histoire de dopage).

Hier, Yvon Michel a été surpris en grande conversation avec Christian Ganescu, l’ami et le gérant d’affaires de Lucian Bute. Michel a été informé par les deux promoteurs qu’ils sont ­intéressés à inclure Lucian Bute dans le tournoi. À 168 livres, Lucian Bute n’a perdu que deux combats dans sa vie. Contre Carl Froch et contre James ­DeGale. Deux grands champions du monde.

C’est à 175 livres que Bute semble vulnérable. Question de puissance brute.

POSER LA QUESTION À BUTE

J’ai demandé à Ganescu si un tournoi de ce genre pouvait intéresser Bute. Le grand gaillard vient de passer les trois derniers mois à se remettre de sa défaite contre Eleider Alvarez et à s’occuper du bébé du couple. Il «tripe à’planche». Aurait-il le goût de replonger pour une dernière virée dans le monde brutal et cruel de la boxe?

«Faut demander à Lucian. Je ne ­négocierai rien tant qu’il n’aura pas ­affirmé qu’il est intéressé», a indiqué Ganescu.

Le Bon Dieu est bon pour les gars qui reviennent de Thetford Mines. ­Lucian faisait son entrée dans le ­ringside. D’abord s’informer de sa ­petite fille, d’Élena et puis, la suite des choses :

– Serais-tu intéressé à participer au tournoi des 16 qu’on essaie ­d’organiser?

«Oui, bien sûr, ça va être un grand événement. Je serais intéressé. Ça va être gros», a répondu Bute.

Fallait retrouver Yvon Michel. Lui et Al Haymon sont les promoteurs de Bute. Est-ce que Haymon serait ­impliqué dans le tournoi?

«Non. Mais selon ce que j’ai appris, les boxeurs de Premier Boxing ­Championship seraient autorisés à participer au tournoi. Même qu’avec Lucian, on pourrait tenter de présenter un des combats au Québec», de ­répondre Michel.

Reste la vraie question. Pour ses fans. Est-ce que Lucian Bute devrait poursuivre plus longtemps sa belle carrière?

GROS PARTERRE

Si la vente des billets a été décevante pour le gala d’hier, le parterre était très couru. Les personnalités étaient nombreuses et les cartes d’affaires se passaient à un rythme fou.

Les patrons des commanditaires et associés, que ce soit Michel Granger ou Mario Ceccini, étaient assis dans la première rangée. C’est toujours bon signe.