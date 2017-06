Pour célébrer les 375 ans de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) nous offre La Balade pour la paix, un parcours d’un kilomètre sur la rue Sherbrooke, véritable musée à ciel ouvert, où l’on retrouve 30 sculptures monumentales d’artistes contemporains de plusieurs pays, dont la Belgique, la Chine, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, en plus de cinq grandes régions du Canada. Aussi sur le parcours, un «album» de 42 ensembles photographiques, réalisés par des photographes contemporains établis à Montréal qui ont parcouru le monde pour capter des images de paix et de diversité. Les œuvres sont toutes liées par un fil conducteur : la paix des peuples et l’écologie.

Robert Indiana (né Robert Clark en 1928)

Photo courtoisie

LOVE Blue Green, 1996

Aluminium peint, 1/2, épreuve d’artiste­­­,

193 cm x 169 cm x 91 cm

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Photo courtoisie

Nana danseuse (Rouge d’Orient - Bloum), 1995

Résine de polyéthylène, fibre de verre, acier, peinture,

1024 cm x 768 cm.

Wang Shugang (né en 1960)

Photo courtoisie

L’assemblée, 2007

Huit figures en bronze peint, 92 cm x 75 cm (chacune)

Charles Joseph (né en 1959)

Photo courtoisie

Mât totémique des pensionnats, 2014-2016

Cèdre rouge, peinture acrylique, 1524 cm (H), 152 cm (D), 762 cm (largeur des ailes)

Une œuvre monumentale, un hommage aux enfants autochtones − dont l’artiste­­­ ­­− qui ont été pris à leur famille et envoyés dans les pensionnats de communautés religieuses.

Aydin Matlabi (né en 1982)

Photo courtoisie

Nathalie est ­l’héritage ; George est l’héritage ; Plamedi est l’héritage, de la série Nous sommes l’héritage, 2016

Impression à jet d’encre sur vinyle autocollant, 1/1.

Matlabi est un ­photographe montréalais né en Iran.

Magdalena Abakanowicz (1930-2017)

Photo courtoisie

Figures marchant (6/8), 2005

Fonte, 284 cm x 135 cm x 71 cm ­(chacune)

Cette sculptrice polonaise, présente dans plus de 70 musées du monde, est décédée en avril dernier, à l’âge de 86 ans.

► La Balade pour la paix, du 5 juin au 29 octobre, sur la rue Sherbrooke, entre le MBAM et l’Université Concordia, d’une part, et entre le Musée McCord et l’Université McGill, d’autre part.