La saison des terrasses

La saison chaude approche et les terrasses bourdonnent d’activité. Les menus se revampent pour l’été et les cocktails proposés sont de plus en plus audacieux. Que ce soit pour un 5 à 7 entre collègues, une entrée dégustée entre amis ou un souper en amoureux, les occasions de se réunir autour d’un bon verre sont nombreuses. Cap sur les choix offerts.

Au rayon de la bouffe

Pour casser la croûte

L’apéro s’accompagne souvent d’une entrée à déguster avant le ­repas principal. Les options plutôt traditionnelles sont loin de constituer des options intéressantes.

8 bâtonnets de fromage (avec sauce tomate et crudités): 810 calories, 37 g de lipides (plus de 9 carrés de beurre), 3760 mg de sodium (163 % de l'AMT)

8 ailes de poulet: 546 calories, 38 g de lipides (9,5 carrés de beurre), 2261 mg de sodium (98 % de l'AMT)

Nachos classiques (avec condiments): 1637 calories, 100 g de ­lipides (25 carrés de beurre), 2560 mg de sodium (111 % de l'AMT)

Mes conseils :

On partage l’entrée.

On évite la friture ou la panure.

On opte pour des entrées composées de légumes ou pour des ­salades. La grecque, la verte, la ­tomate mozzarella, la carotte ­râpée... et on demande la ­vinaigrette à part!

Pour se sustenter

La viande rouge cuite sur le grill a la cote l’été! Le burger est donc un grand classique. Selon le restaurant choisi, les burgers sont significativement plus caloriques que les versions maison. Le fait d’opter pour du poisson de type fish & chips n’est pas nécessairement un meilleur choix.

Valeur nutritive de quelques ­options affichées sur des cartes de restaurants populaires.

Burger de bœuf (sans accompagnement): 980 calories, 60 g de ­lipides (15 carrés de beurre), 1690 mg de sodium (73 % de l'AMT)

Burger de bœuf avec frites: 1470 calories, 84 g de lipides (21 carrés de beurre), 1805 mg de sodium (78 % de l'AMT)

Fish & chips (avec sauce tartare): 1395 calories, 98 g de lipides (24,5 carrés de beurre), 986 mg de sodium (43 % de l'AMT)

Un peu de verdure

Qui dit salade repas dit repas sain et équilibré n’est-ce pas? Peut-être pas...

Salade-repas californienne (poitrine de dinde rôtie, ­mélange printanier, avocat, orange, fromage tex-mex, pacanes caramélisées, ­oignons verts et vinaigrette ranch et ciboulette): 711 calories, 51 g de lipides (13 carrés de beurre), 619 mg de sodium (27 % de l'AMT)

Salade repas cœur de ­romaine césar au poulet (poitrine de poulet rôti, laitue ­romaine, bacon, croûtons, copeaux de parmesan, câpres frites et ­vinaigrette César): 966 calories, 73 g de lipides (un peu plus de 18 carrés de beurre), 1747 mg de sodium (76 % de l'AMT)

Salade repas poulet grillé et ­bruschetta: 640 calories, 46 g de ­lipides (11,5 carrés de beurre), 1330 mg de sodium (58 % de l'AMT)

Petit rappel

Une femme adulte peu active a besoin d’environ 1900 calories par jour.

Un homme adulte peu actif a besoin d’environ 2300 calories par jour.

Quant au sodium, l’Apport Maximal Tolérable (AMT) à ne pas dépasser est établi à 2300 mg au quotidien.

Au rayon de l’alcool

La bière, source de glucides

Molson XXX (341 ml)= 201 calories, 15,2 g glucides (3 ½ c. à thé de sucre)

(341 ml)= 201 calories, 15,2 g glucides (3 ½ c. à thé de sucre) Molson Dry (341 ml)= 150 calories, 12,6 g glucides (3 c. à thé de sucre)

(341 ml)= 150 calories, 12,6 g glucides (3 c. à thé de sucre) Molson Ex (341 ml)= 140 calories, 12,4 g de glucides (3 c. à thé de sucre)

(341 ml)= 140 calories, 12,4 g de glucides (3 c. à thé de sucre) Coors Light (341 ml)= 109 calories, 10,2 g de glucides (2 ½ c. à thé de sucre)

(341 ml)= 109 calories, 10,2 g de glucides (2 ½ c. à thé de sucre) Sleeman Clear (341 ml)= 90 calories, 2 g de glucides (½ c. à thé de sucre)

(341 ml)= 90 calories, 2 g de glucides (½ c. à thé de sucre) Molson Canadian 67 (341 ml) = 67 calories, 2 g de glucides (½ c. à thé de sucre)

* calculs faits avec cette ­équivalence: 1 cuillère à thé= 4,2 g de sucre.

La bière: faire le bon choix

Photo Fotolia

Ale, stout, bière légère ou forte... de quoi s'y perdre! Quelques indices pour faire le choix dont vous avez envie!

Pourcentage d'alcool par volume

1,1 à 2,55 | bière extra-légère, ale extra-légère, stout extra-léger, porter extra-léger

2,6 à 4,0 | bière légère, ale légère, stout léger, porter léger

4,1 à 5,5 | bière, ale, stout, porter

5,6 à 8,5 | bière forte, ale forte, stout fort, porter fort, liqueur de malt

8,6 et plus | bière extra-forte, ale extra-forte, stout extra-fort, porte extra-fort, liqueur de malt forte

Source : Règlement sur les aliments et drogues, Gouvernement du Canada

Cocktails et cie

Photo Fotolia

Si vous êtes plutôt du type cocktail, voici quelques équivalences qui pourront assurément influencer votre prochaine commande en terrasse!

Sangria (250 ml)= 160 calories, 15 g de glucides (3 ½ c. à thé de sucres)

(250 ml)= 160 calories, 15 g de glucides (3 ½ c. à thé de sucres) Pina Colada (220 ml)= 265 calories, 16,8 g de glucides (4 c. à thé de sucres)

(220 ml)= 265 calories, 16,8 g de glucides (4 c. à thé de sucres) Cosmopolitan (100 ml)= 160 calories, 15 g de glucides (3 ½ c. à thé de sucres)

(100 ml)= 160 calories, 15 g de glucides (3 ½ c. à thé de sucres) Bloody Ceasar (250 ml) = 180 calories, 20,5 g de glucides (5 c. à thé de sucres)

(250 ml) = 180 calories, 20,5 g de glucides (5 c. à thé de sucres) Daiquiri aux fraises (230 ml) = 175 calories, 27,3 g de glucides (6 ½ c. à thé de sucres)

Le saviez-vous?

L’alcool pris en apéro peut stimuler l’appétit et ainsi augmenter les calories consommées au repas qui suit. Alternez avec de l’eau pétillante!