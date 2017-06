L’attaque passe par les défenseurs

NASHVILLE | Les Predators ont huit joueurs avec 10 points ou plus depuis le début des séries. Du nombre, il y a quatre défenseurs avec Roman Josi (14 points), Ryan Ellis (12 points), P.K. Subban (11 points) et Mattias Ekholm (10 points).

«Je joue avec Josi depuis cinq ans et je connais son immense valeur, a renchéri l’ailier Craig Smith. Si la finale de la Coupe Stanley peut l’aider à faire parler plus de lui, c’est tant mieux.»

Les Predators sont la troisième équipe seulement avec quatre défenseurs qui comptent 10 points ou plus en séries. Les Oilers ­d’Edmonton de 1984 et les Kings de Los Angeles de 1993 avaient aussi réalisé cet exploit. Dans les années 1980 et 1990, ils se marquaient toutefois plus de buts qu’en 2017.

Auteur d’un but, deux passes, six tirs et d’une fiche de +2 en 23 min 36 s lors du troisième match, Josi a aussi trouvé un moyen de réduire au silence Crosby. Josi et Ellis ont passé la grande majorité de la rencontre à suivre à la trace Crosby, alors que Ekholm et Subban avaient comme mandat de freiner Malkin.