Le concert caritatif d’Ariana Grande sera en direct sur les réseaux sociaux dès 14h

Le spectacle afin d’amasser des fonds pour les victimes des attaques à Manchester du 22 mai dernier sera diffusé en direct sur YouTube, Facebook et Twitter.

Le concert One Love Manchester commencera à 14h (19h à Manchester) et réunira Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, les Black Eyed Peas, Little Mix et Niall Horan du groupe One Direction.

Une rumeur selon laquelle les membres du groupe Oasis allaient se réconcilier pour le spectacle circule sur les réseaux sociaux depuis mardi. C’est un tweet de Taboo, un membre de Black Eyed Peas, qui est à l’origine de tout ce bruit. Le chanteur Liam Gallagher a cependant affirmé au Telegraph que cela ne se produirait pas.

Voici ce à quoi ressemble la scène. C'est Gary Barlow du groupe Take That qui a tweeté cette photo dimanche matin.