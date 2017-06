Le grand cirque débarque

Le dernier des sept Boeing 747 400 cargo transportant l’imposant matériel du grand cirque de la F1 s’est posé dimanche en fin d’après-midi à l’aéroport de Mirabel.

De là, des camions ont acheminé la précieuse marchandise au circuit Gilles-Villeneuve, où des employés s’affairaient à déballer les immenses caisses dans le paddock et les puits de ravitaillement.

Tout doit être prêt pour jeudi, pour la traditionnelle Journée porte ouverte qui, de 9 h à midi, permettra aux amateurs, sans frais, de voir de près les bolides et de rencontrer, par chance, certains pilotes.

Le Grand Prix du Canada célèbre son 50e anniversaire et de nombreuses activités, au centre-ville et sur le site, viendront marquer l’événement.

La première course officielle de F1 au pays a eu lieu le 27 août 1967 au ­circuit de Mosport, en Ontario.

Il convient toutefois de mentionner qu’il ne s’agit pas de la 50e épreuve puisqu’en trois occasions, 1975, 1987 et 2009, elle n’a pas été présentée en raison de disputes contractuelles.

Stroll, le point de mire

Outre la présence des grands animateurs de la F1 dont Lewis Hamilton, Sebastien Vettel, Kimi Räikkönen et Fernando Alonso, tous titrés, les amateurs de courses pourront encourager un pilote d’ici pour la première fois depuis 2006, depuis, en fait, la dernière présence de Jacques Villeneuve sur le circuit qui porte le nom de son père.

Âgé de 18 ans seulement, Lance Stroll sera évidemment le point de mire ce week-end même si son début de carrière en F1 s’avère difficile.

Il est l’un des cinq pilotes réguliers du plateau à ne pas avoir inscrit un point au compteur après les six ­premières étapes de la saison.

Après avoir participé, vendredi à ­Silverstone, à une cérémonie grandiose pour souligner les 40 ans de l’écurie Williams qui a réuni plusieurs champions, dont Damon Hill, Nigel Mansell, Nico et Keke Rosberg, le jeune québécois s’est envolé vers Montréal en fin de semaine.

À l’Hôpital pour enfants

Stroll effectuera quelques apparitions publiques avant de prendre part à la première séance d’essais libres vendredi sur un tracé qui lui est ­complètement inconnu.

Lundi matin, il rendra visite à des patients à l’Hôpital de Montréal pour enfants avant de participer le lendemain, à 10 h, à une conférence de presse dans le Vieux-Montréal organisée par l’écurie Williams et son commanditaire Degree.

Mercredi, en compagnie du Français Romain Grosjean, pilote de l’équipe américaine Haas, il procédera à l’inauguration de la Place du 50e, une zone d’animation – expositions de voitures, simulateurs et autres kiosques – aménagée par l’organisation du Grand Prix.

Elle sera située au Square Dorchester, entre les rues Peel et Metcalfe, au nord du boulevard René-Lévesque.

Enfin, jeudi après-midi, Stroll a été convié à l’une des deux conférences de presse de la Fédération internationale de l’automobile sur le site du circuit Gilles-Villeneuve.

Quand Mercedes voit... rouge

À pareille date l’an dernier, Sebastian Vettel s’était présenté à Montréal au cinquième rang du classement des pilotes avec une mince récolte de 60 points, soit 56 de moins que le leader Nico Rosberg.

Si le quadruple champion du monde a été privé de victoire l’an dernier, il a su renverser la vapeur en ce début de ­saison à bord de sa Ferrari.

Sa fiche est éloquente en 2017: trois gains et trois deuxièmes places en six épreuves, ce qui le place au sommet du tableau avec 129 points, contre 104 pour Lewis Hamilton.

Ce dernier a obtenu son pire résultat de la saison dans les rues de Monaco il y a huit jours quand il a dû se contenter du septième rang après s’être élancé de la 13e position sur la grille de départ.

La faute aux... pneus

Confronté à d’étranges problèmes de pneumatiques (surtout les ultratendres), qu’il est incapable de maintenir à la température idéale, il souhaite ­remettre les pendules à l’heure à ­Montréal cette fin de semaine.

«Il faudra travailler très fort pour corriger le tir, avait dit Hamilton, à sa sortie de voiture à Monaco. Notre voiture, son train arrière particulièrement, souffre beaucoup dans les virages lents.

«Mais j’ai confiance en mon équipe pour remédier au problème et Montréal m’a souri dans le passé.»

Or, le circuit Gilles-Villeneuve propose également des courbes lentes à ses deux extrémités.

Et le fournisseur Pirelli a choisi ses trois gommes les moins dures, comme à Monaco, pour l’escale canadienne. Rien de rassurant donc pour le Britannique.

Terrain de jeu

Toutefois, Hamilton a fait de Montréal un véritable terrain de jeu.

Il a en effet remporté le Grand Prix du Canada à cinq reprises, dont un en 2007 pour sa première de 55 victoires en ­Formule 1.

Seul Michael Schumacher, avec sept, a fait mieux que lui. Le triple champion du monde vise un troisième triomphe de suite à Montréal.

Vettel, lui, n’y a gagné qu’une seule fois, en 2013, au volant d’une Red Bull. La victoire lui avait échappé de peu deux ans plus tôt, au tout dernier tour de la course la plus longue de l’histoire ­remportée par Jenson Button.

L’Allemand veut procurer à Ferrari un premier gain à Montréal depuis Schumacher il y a 13 ans.

Multiples gagnants au Grand Prix du Canada

Michael Schumacher : 7

Lewis Hamilton : 5

Nelson Piquet : 3

Ayrton Senna : 2

Alan Jones : 2

Jackie Stewart : 2

Jacky Ickx : 2

Pilotes actifs