Le week-end culturel de... Luc Guérin

Quel est votre récent coup de cœur littéraire? Photo courtoisie Le récent film Nelly sur l’auteure Nelly Arcan a éveillé ma curiosité, si bien que j’ai eu récemment envie de lire son livre Putain, un ouvrage qui m’a fait tomber à la renverse. On découvre qu’il s’agissait d’une femme qui souffrait beaucoup. Au-delà de son personnage flamboyant et très provocateur se dissimulait une grande tristesse. Surtout, elle était une auteure exceptionnelle avec un souffle olympien, écrivant des phrases qui s’étendent sur des pages, sans ponctuation. De plus, sa façon de décrire les conflits psychologiques est exceptionnelle. Même si c’est très dur à lire, l’ouvrage permet d’avoir une image très précise de certains désordres psychologiques et entraîne une grande compassion.

Quel est le film qui vous a particulièrement ­touché? Photo courtoisie J’ai adoré le documentaire Expo 67, Mission ­impossible diffusé à Canal D. J’ai tellement été touché en le ­regardant que j’en ai pleuré. C’est fascinant! Au moment­­­ de l’Expo, j’avais 7 ans et j’y suis allé tous les jours avec mon frère de 9 ans en utilisant le transport en commun. Cette expo a eu un impact sur tout mon imaginaire et même sur toute ma vie. Ç’a été une bougie d’allumage et je ne l’oublierai jamais. Outre les beaux moments qui ont refait surface grâce à ce documentaire, j’ai été impressionné par la qualité de l’image. Par ailleurs, je meurs d’impatience pour la sortie de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve.

Quel est le spectacle à ne pas manquer? Photo Facebook TransAmériques Le théâtre documentaire J’aime Hydro de Christine Beaulieu, qui a été présenté en plusieurs volets. J’ai ­récemment vu l’intégrale à l’Usine C et j’ai adoré! Je peux comprendre que certains soient sceptiques à l’égard du théâtre documentaire, mais il suffit de plonger dans cet univers pour l’apprécier. Même si la version que j’ai vue s’étendait sur près de quatre heures, j’ai ­beaucoup aimé et ça ne m’a pas paru long. La ­démarche de la ­comédienne et auteure Christine Beaulieu et son ­engagement dans ce projet sont exceptionnels­­­. Au-­delà du divertissement, on en sort très bien informé. On peut encore le voir, puisqu’une entente vient d’être conclue avec Juste pour rire. La pièce sera présentée à l’Usine C du 18 au 20 juillet et sera suivie d’une tournée au Québec. Il faut courir voir ça!

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter? Photo courtoisie Universal Music J’ai beaucoup aimé le dernier album de Diana Krall, Turn Up The Quiet, d’autant plus que j’aime beaucoup le jazz. Elle sera d’ailleurs en spectacle à Montréal en novembre prochain et j’ai bien l’intention de ne pas la manquer.

Quelle est la série télé qui vous a séduit? Photo courtoisie La série The Young Pope, sur HBO, que j’adore et qui raconte l’histoire d’un jeune ­cardinal, incarné par Jude Law, avec de nouvelles valeurs, qui sera élu pape. C’est très audacieux, mais c’est fabuleux. Sinon, j’avoue avoir un faible pour Unité 9. Je ne m’en cache pas, je suis fier d’en faire partie.