Les ciné-parcs sont ouverts

La saison du cinéma en plein air est officiellement lancée. Et malgré des premiers week-ends d’activités difficiles à cause de la pluie, les propriétaires de ciné-parcs de la province disent avoir bon espoir de faire de bonnes affaires cet été, grâce, notamment, à une programmation prometteuse.

«À moins que le ciel nous tombe sur la tête, on devrait avoir une bonne saison, lance en riant le propriétaire du Ciné-Parc Saint-Hilaire, André Monette, en référence au temps pluvieux des dernières semaines.

«C’est sûr que pour nous, la météo a toujours un impact sur l’achalandage. Mais si je regarde l’an passé, la température n’avait pas été fameuse pendant une bonne partie de l’été et on avait quand même réussi à avoir une meilleure saison que la précédente. Je dirais que, depuis qu’on s’est doté d’un équipement numérique pour nos écrans, il y a quatre ans, ça ne ralentit pas. On est même en progression chaque année.»

Le temps pluvieux des dernières semaines n’inquiète pas non plus les propriétaires du Ciné-Parc Saint-Eustache :

«Ça fait partie des risques de cette business. Il y a des périodes pluvieuses chaque année. Ça va se replacer avec le beau temps, qui va arriver éventuellement. Et puis, les vrais de vrai viennent même quand il pleut», assure Brigitte Mathers, qui gère le Ciné-Parc Saint-Eustache.

Clientèle familiale

Beau temps, mauvais temps, le principal attrait pour attirer les gens au ciné-parc reste la qualité des films présentés. Et quand il consulte la liste des sorties à venir pendant la belle saison, André Monette se réjouit de voir la présence de plusieurs films familiaux comme le nouveau Pirates des Caraïbes (sorti la semaine dernière), Les Bagnoles 3 (16 juin) et Détestable moi 3 (30 juin).

«Les films familiaux, c’est toujours très bon pour nous parce que le ciné-parc est toujours très populaire auprès des jeunes familles, observe-t-il.

«Le ciné-parc reste une sortie très abordable. Ça coûte un 1/8 du prix d’une journée en famille aux glissades d’eau. Chez nous, l’entrée coûte 11 $ par adulte et est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Une soirée au ciné-parc peut donc coûter seulement 22 $ pour une famille avec trois enfants.

«Pour moi, l’image parfaite d’une soirée au ciné-parc, c’est une famille qui arrive tôt sur le site pour jouer à des jeux jusqu’au coucher du soleil, alors que les enfants s’installent confortablement pour regarder le film en pyjama.»

Il n’en reste que cinq

Le paysage des ciné-parcs a beaucoup changé au cours des dix dernières années. Une quinzaine de ciné-parcs étaient encore actifs au Québec en 2004. Aujourd’hui, il n’en reste plus que cinq, dont quatre dans la région de Montréal.

Cela s’explique en partie par le fait qu’au cours des dernières années, plusieurs propriétaires de ciné-parcs ont préféré vendre leurs terrains à bon prix plutôt que de dépenser des milliers de dollars pour s’équiper de nouveaux projecteurs numériques.

Les cinq ciné-parcs