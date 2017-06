Osisko mise sur l’or en Abitibi

La minière québécoise Osisko et ses partenaires ont dans leurs cartons deux projets de mines d’or en Abitibi. Les investissements atteindraient 1,5 milliard $ tout en créant plus de 1000 emplois permanents, a appris Le Journal.

«Le prix de l’or est bon. Les perspectives sont bonnes. On croit que ces projets pourraient voir le jour rapidement», a indiqué le président de Redevances aurifères Osisko, Bryan Coates, lors d’un entretien avec Le Journal.

Le projet de la mine d’or de Windfall Lake, situé à 115 kilomètres au nord-est de Lebel-sur-Quévillon, serait à un stade très avancé. Une décision pourrait être prise au cours des prochains mois.

Les investissements de 500 millions $ permettraient la création de 500 emplois permanents et la construction d’une usine de transformation du minerai d’or à Lebel-sur-Quévillon dès l’an prochain.

«Nous, on pense que nous avons un prochain camp minier à Windfall Lake», a souligné M. Coates alors que 23 foreuses sont actuellement à l’œuvre sur le terrain pour bonifier la cueillette d’échantillons d’or.

Un milliard $ pour Horne 5

À Rouyn-Noranda, Osisko et son partenaire Ressources Falco planifient également un autre projet de mine d’or, de zinc, de cuivre et d’argent appelé Horne 5.

«À Rouyn, on a un projet d’un milliard $. On travaille pour bonifier les informations pour être capables de lancer ce projet rapidement. On étudie la possibilité de retourner sous terre. Plus on va en profondeur, plus la teneur en or est élevée», a précisé le grand patron de Redevances aurifères Osisko.

Osisko croit que le projet Horne 5 pourrait voir le jour en 2019-2020 alors que 525 postes permanents seraient créés.

La mine Horne 5 pourrait produire annuellement jusqu’à 236 000 onces d’or.

Les investisseurs au rendez-vous

M. Coats précise que parmi les dirigeants des projets de Windfall Lake et de Horne 5, on retrouve les mêmes personnes qui ont mené à maturité le projet de la mine d’or de Malartic vendue depuis au géant Agnico-Eagle.

D’après le dirigeant d’Osisko, l’argent n’est vraiment pas un problème par les temps qui courent pour financer des projets de mines d’or.

«Le contexte est bon. Nos investisseurs qui viennent de partout dans le monde aiment investir au Québec. Notre expertise minière est reconnue. Ils aiment ce que l’on fait», a-t-il fait valoir.

ÉVOLUTION DU PRIX DE L’ONCE D’OR DEPUIS 20 ANS

Juin 1997: 341 $US

341 $US Juin 2002: 318 $US

318 $US Juin 2007: 643 $US

643 $US Juin 2012: 1550 $US

1550 $US Juin 2017: 1278 $US

Source : goldprice.org

Le prix attire les investisseurs

Le prix de l’or qui ne semble pas vouloir connaître de pause joue actuellement en la faveur du Québec et de ses nombreux gisements prometteurs.

L’once d’or s’échangeait vendredi à 1278 $US, soit un peu plus que les 1244 $US obtenus il y a un an sur les marchés des métaux à New York.

Plusieurs analystes ne voient pas d’effondrement des prix de l’or au cours des prochaines années. Les analystes des firmes associées au London Bullion Market Association (LBMA) sont d’avis que le cours de l’once d’or grimpera de 8 % cette année vers un pic annuel moyen de quatre ans à 1350 $US.

Il faut dire que la faiblesse du dollar canadien offre une prime importante d’environ 25 % aux investisseurs qui désirent se lancer dans des projets miniers en sol québécois.

Le ministre responsable des mines et du Plan Nord au Québec, Pierre Arcand, soutient que l’intérêt des investisseurs pour les minerais du Québec est de plus en plus perceptible.

Au cours des dernières semaines, le ministre Arcand dit avoir rencontré d’importants investisseurs lors de missions économiques à New York, à Londres et à Toronto.

«Il y a beaucoup de gens intéressés à venir investir au Québec. On sent un engouement notamment par l’Abitibi», a noté le ministre la semaine dernière lors du dévoilement de la vision stratégique du développement minier du Québec.

En Abitibi, outre les projets d’Osisko et ses partenaires, plusieurs projets de mines d’or sont dans les plans de promoteurs.

Faire cela simple

Du côté des minières, on soutient que le Québec a encore du chemin à faire afin de se rendre plus attrayant auprès des investisseurs.

«Il faut simplifier nos processus d’autorisation environnementale. Il faut plus de prévisibilité dans l’industrie minière», a souligné la présidente et directrice générale de l’Association minière du Québec, Josée Méthot.

En 2016, le Québec était la sixième juridiction la plus attrayante au monde pour des investissements miniers, selon le sondage mondial annuel de l’Institut Fraser.

La province a progressé dans l’évaluation de l’organisme, puisqu’elle se trouvait en 8e position en 2015.

La Saskatchewan arrive au premier rang mondial, suivie en deuxième position par le Manitoba, qui était au 19e rang en 2015.