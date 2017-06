Les vedettes québécoises étaient nombreuses à fouler le tapis rouge du Gala Québec Cinéma, dimanche, à la Maison de Radio-Canada, pour assister à la cérémonie prestigieuse qui récompense les artistes et artisans du cinéma d’ici.

En attendant l’événement animé par Guylaine Tremblay et Édith Cochrane et la remise des 12 prix, voici tous les looks du tapis rouge du Gala Québec Cinéma.

Maxime Le Flaguais et Caroline Dhavernas Joël Lemay / Agence QMI

Sophie Nélisse (à droite) et Yan England (à droite) Joël Lemay / Agence QMI

Mehdi Bousaidan (centre) et Pier-Luc Funk (droite) Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Luc Picard, Sophie Desmarais et Alexis Martin Joël Lemay / Agence QMI

Kim Nguyen Joël Lemay / Agence QMI

Marc-André Grondin Sébastien St-Jean / Agence QMI

Guylaine Tremblay et Édith Cochrane Joël Lemay / Agence QMI

Debbie Lynch-White Sébastien St-Jean / Agence QMI

Herby Moreau et Anne-Marie Withenshaw Joël Lemay / Agence QMI

Agnès Maltais Joël Lemay / Agence QMI

Mylène Mackay Joël Lemay / Agence QMI

Mélissa Désormeaux-Poulin et Élyse Guilbault Joël Lemay / Agence QMI

Marguerite et Normand D'Amour Joël Lemay / Agence QMI

André Robitaille et Martine Francke Joël Lemay / Agence QMI

Martine Ouellet Joël Lemay / Agence QMI