Rinne redevient Rinne

NASHVILLE | Pekka Rinne a guidé les Predators jusqu’en finale de la Coupe Stanley. Mais il n’était pas l’ombre de lui-même pour les deux premiers matchs contre les Penguins. De retour au Bridgestone Arena, le Finlandais a retrouvé ses moyens.

Si Roman Josi a servi de moteur à l’attaque, Rinne a fait le travail en bloquant 27 des 28 tirs des Penguins.

« Je ne me sentais pas différemment ces derniers jours, a dit Rinne après la rencontre. Je n’étais pas content de perdre 2 à 0 dans la série. Mais je n’ai pas tenté de rien changer. J’ai patiné deux fois, ça a fait du bien. J’ai toujours su que je jouerais. »

« Dans les deux premiers matchs, c’était une bataille, a-t-il poursuivi. Mentalement, t’essaies de retrouver tes esprits et te concentrer sur le prochain arrêt, te rappeler que tu es en finale et que c’est bien. Ils n’ont pas tiré beaucoup dans les trois premiers matchs, ils tentent plusieurs jeux transversaux. C’était une bonne victoire d’équipe. »

Rinne a réalisé ses plus gros arrêts dans ce match contre Chris Kunitz et Phil Kessel alors que le pointage était encore de 2 à 1.

« J’espère que ce sera un tournant dans la série, a-t-il affirmé. C’était un moment clé dans le match de ce soir. »

Moins de surnombres

Ryan Ellis et P.K. Subban se réjouissaient pour leur coéquipier.

« Plusieurs choses se sont dites, mais on n’a jamais douté de Pekka dans ce vestiaire, a mentionné Ellis. On croit en lui. Il est incroyable pour nous depuis longtemps. C’était un délice à regarder. »

« Ce n’est pas tant qu’il a rebondi, c’est qu’on a mieux joué devant lui, a renchéri Subban. On a arrêté de donner des surnombres. Ce n’est pas facile pour lui quand on accorde autant de surnombres aux champions en titre. Ils vont profiter de ces chances. On a été bon pour toujours avoir un attaquant en soutien, et quand on a commis des erreurs, il était là pour fermer la porte. Beaucoup de choses se sont dites sur Pekka, mais je ne crois pas que c’était justifié. On a simplement beaucoup mieux joué. »

Un bon départ et rien ensuite

Dans le vestiaire des Penguins, le capitaine Sidney Crosby a résumé cette défaite assez simplement.

«On a connu un bon début de match, mais on savait que les Predators s’amèneraient en force, a expliqué Crosby. Ils ont créé l’égalité avec un but en supériorité numérique avant de prendre les devants peu après. On ne peut permettre ça à aucun moment dans un match. Nous avons tout de même connu de bons moments après leur deuxième but. On a obtenu cinq ou six présences de suite, mais on doit trouver un moyen d’être plus constants.»

Les Penguins devront trouver aussi une façon d’animer leur jeu en supériorité numérique. Ils ont été blanchis en trois occasions lors de cette troisième rencontre. Depuis le début de la finale, ils n’ont marqué qu’un seul but en 13 tentatives (7,7%).

« Nous passons bien la rondelle, mais nous ne tirons pas au but, a dit Malkin. Nous devons lancer plus souvent et déployer plus d’effort. Pekka Rinne est un bon gardien, mais nous n’avons pas bien joué ce soir. Nous devons foncer davantage vers le filet. Toute l’équipe devra faire mieux lors du premier match, à commencer par moi même.»