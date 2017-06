Tel père, tel fils

Au cours d’une carrière professionnelle, peu importe laquelle, chaque personne a des choix importants à faire.

David Poile s’est retrouvé devant un choix très difficile au milieu de l’année 1998.

Il venait de terminer un séjour de 15 ans comme directeur général des Capitals et voilà que le président des Maple Leafs, Ken Dryden, le contacte pour qu’il devienne le prochain ­directeur général de l’équipe.

David Poile qui a grandi à Toronto – son père Bud avait joué pour les ­Maple Leafs – rencontre Ken Dryden pendant 12 heures mais sort de cette réunion avec un goût amer.

Il savait que les Predators, une équipe d’expansion, étaient prêts également à lui donner le poste de DG, mais évidemment que l’organisation des Maple Leafs était beaucoup plus prestigieuse.

David Poile contacta son père, qui était surexcité à la possibilité que son fils devienne le directeur général des Leafs, pour lui annoncer qu’il n’avait pas un bon pressentiment et qu’il ­allait fort probablement devenir un bâtisseur, comme Bud le fut comme DG des Flyers et des Canucks.

Le parieur

Ce fut le début d’une grande ­aventure.

«Je ne voulais pas être comme mon père, m’a dit David Poile au cours du week-end. Mais finalement c’est ce que je suis devenu.»

Depuis 1998, David Poile tente par tous les moyens de faire de sa formation une équipe plus que respectable.

Il a réussi tant bien que mal mais cette participation à la finale de la Coupe Stanley est la consécration, peu importe le résultat final. Pour y arriver, il a toutefois été forcé d’être très imaginatif.

C’est pourquoi, depuis quelques années, il a décidé de changer sa stratégie et de ne pas hésiter à aller chercher des joueurs qui semblent rejetés. On peut penser à Mike Ribeiro, James Neal, Ryan Johansen, PK Subban et PA Parenteau.

J’ai demandé à David Poile s’il se considère comme un directeur général qui aime donner des deuxièmes chances à des joueurs qui n’ont pas nécessairement une bonne réputation.

«Pour faire ce boulot, il faut que tu sois un gros parieur (big time gambler) parce que la réalité est la suivante pour les dirigeants des équipes: ce qui est le plus facile, c’est que tous les joueurs qu’on repêche jouent éventuellement pour nous, mais ce n’est pas réaliste, comme tu le sais très bien. Alors, chaque fois que tu fais l’acquisition d’un joueur, tu dois avoir une vision de trois à cinq ans pour déterminer comment il va aider ton équipe.»

Vite un joueur de centre

Le problème de bien des équipes dans la LNH c’est qu’elles n’ont pas de joueurs de centre numéro un. Pour en obtenir un, il faut payer et le prix est très élevé.

Il y a 17 mois, David Poile savait que les Blue Jackets ne voulaient plus rien savoir de Ryan Johansen qui tenait tête à son entraîneur John Tortorella.

«J’ai tout fait pour ne pas donner notre jeune défenseur Seth Jones, souligne David Poile. Je leur ai offert tous mes autres joueurs, mais sans succès. J’ai été obligé d’accepter parce qu’on ne peut pas gagner sans un joueur de centre numéro un. C’est impossible.»

Évidemment que l’acquisition de P.K. Subban contre Shea Weber a fait couler beaucoup d’encre, mais celle qui a grandement amélioré l’attaque des Predators est celle de Filip ­Forsberg en avril 2013.

«Martin Erat était un joueur important pour nous, mais il avait exigé une transaction, ce qui me décevait au plus haut point. Je pensais que j’allais l’échanger au repêchage suivant. Il avait une liste de cinq équipes où il voulait être échangé et j’ai envoyé mes demandes aux équipes respectives. Les Capitals ont accepté mes ­demandes et le reste fait partie de l’histoire.»

Une chose est certaine, David Poile semble avoir de la glace dans les veines. La pression ne semble pas ­influencer ses décisions, lui qui n’a eu que quatre entraîneurs-chefs en 35 ans au poste de directeur général avec les Capitals et les Predators.

Cadeau de bienvenue

La grande majorité des joueurs qui vont débuter la ­prochaine saison à Las Vegas auront droit à un cadeau de 16 000 dollars américains. La LNH accepte de verser ce montant à tous les joueurs qui seront acquis par les Golden Knights, par transaction ou ballottage, d’ici le 21 juin et qui débuteront la saison avec l’équipe. Les mêmes conditions s’appliquent aussi pour les joueurs qui seront acquis au repêchage d’expansion et qui seront des 23 joueurs actifs de la formation au début du mois d’octobre. Ce boni a été négocié entre la LNH et l’Association des joueurs alors qu’une trentaine de joueurs devront déménager au cours des prochaines semaines en raison de l’expansion.

Gel des transactions

C’est donc le 21 juin que le repêchage d’expansion aura lieu et pour s’assurer que les dirigeants des Golden Knights puissent effectuer leur travail simplement, la LNH a imposé un gel complet de transactions pour toutes les équipes à compter du 17 juin à 15:00, heure de l’Est, jusqu’au 22 juin à 8 heures. Seuls les Golden Knights pourront transiger durant cette période avec les autres équipes de la LNH et ils auront aussi le droit de signer des ententes avec des joueurs avec ou sans compensation. Par exemple, si les Golden Knights s’entendaient avec Alexander Radulov, la formation de Vegas ne pourrait plus réclamer un joueur du Canadien au repêchage d’expansion. Évidemment que cet exemple est fort improbable, mais une chose est certaine, il y aura beaucoup d’activités d’ici le 17 juin.

Perte importante

Le directeur général des Penguins, Jim Rutherford, a un principe. Il ne veut pas négocier avec des joueurs durant la saison. Ce n’est pas qu’il soit têtu, mais il aime se garder une marge de manœuvre en raison des nombreuses blessures qui peuvent avoir un impact majeur sur la gestion du plafond salarial. Un joueur qui est une priorité pour les Penguins est Nick Bonino qui deviendra joueur autonome sans compensation le premier juillet. La qualité de son jeu est indéniable et le fait qu’il ne joue plus en raison d’une fracture au pied dans le deuxième match de la finale a un impact majeur. La preuve que des joueurs de qualité comme Bonino sont difficiles à remplacer et Jim Rutherford le sait très bien.