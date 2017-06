L’arrière-scène du chapiteau de Volta, installé sur le Quai Jacques-Cartier, fourmille d’activité. Des artistes aériens s’amusent à se montrer de nouvelles routines sur des barres verticales, alors que des acrobates tentent inlassablement de lancer un circassien à travers un cerceau. D’autres se prélassent à travers l’équipement d’entraînement ou s’acharnent sur les poids, alors qu’une danseuse répète ses pointes, encerclée sans cesse par une artiste sur patins à roulettes.

Au milieu des rires et de tous ces athlètes qui se tortillent, s’étirent et virevoltent, un artiste réussit à rester profondément endormi, affalé de travers sur un des divans disposés dans un coin. Bienvenue dans les coulisses de Volta, une incursion dans le train de vie irréel et effréné des artistes de cirque.

Jeffrey Whaley

Le Montréalais a saisi le guidon du BMX sur le tard, lui qui jusqu’à ses 15 ans ne faisait que du skateboard. Son ascension n’en fut pas moins rapide, et c’est lors de la compétition Fise World 2015 de Montpellier que le jeune athlète est repéré par le Cirque. À 21 ans, Jeffrey Whaley a tout arrêté pour se consacrer à Volta pour au moins un an. «Ça pratique ma constance, il faut que ça soit toujours parfait. Volta me force à être toujours sur mon vélo, même les jours où je dormirais», lance-t-il en souriant.

Laurie Adornato

La jeune artiste est un pur produit de l’École nationale de cirque, elle qui y a effectué son secondaire et son cégep. Celle qui se décrit comme une «aérienne» a toujours été attirée par les disciplines de haute voltige, comme le tissu et le trapèze. Elle s’est laissée tomber en bungee pour la première fois avec Cavalia, expérience qu’elle réitère avec Volta. «La météo influence vraiment le bungee : quand il fait humide, ils sont pas mal plus lousses. Si je prends une livre, je dois tirer pas mal plus fort. Chaque jour est différent», explique-t-elle.

Yann Arnaud

Le Français est un circassien qui en a vu d’autres : il orbite dans l’univers du Cirque du Soleil depuis 2002. À 38 ans, celui qui a fait ses premiers pas comme gymnaste offre un spectaculaire solo d’anneau simple au cours de Volta. «Quand j’étais plus jeune, je me blessais plus. Après quelques opérations, je me suis calmé», dit-il, sourire en coin. À son avis, le nouveau spectacle du Cirque offre un univers vraiment différent, plus jeune et dynamique. «J’adore la présence de sport urbain, c’est bien de mixer les disciplines de cirque!», croit-il.

Kevin Beverley

Originaire de Chicago, Kevin Beverley a trouvé sa voie en regardant le spectacle Varekai du Cirque du Soleil à la télévision. Le danseur de formation a fait ses valises en 2009 et a complété sa formation à l’École nationale de cirque de Montréal. «Montréal, c’est ma ville. Je ne peux imaginer la quitter», affirme-t-il dans un français parfait. Artiste généraliste, Kevin Beverley touche autant à la corde qu’au tissu, mais a une affection toute particulière pour le trapèze et participe à un numéro acrobatique au sol époustouflant lors de Volta.

UNE JOURNÉE AU CIRQUE

Les artistes de Volta travaillent six jours par semaine, au cours desquels ils offrent souvent neuf ou dix représentations. «À tous les jours, on a des entraînements, soit pour modifier quelque chose dans le spectacle, ou simplement pour s’échauffer», explique Laurie Adornato. Le souper est servi entre 17h30 et 21h, toujours avec option végétarienne ainsi qu’une protéine, en plus d’une souper et du bar à salades et sandwichs. Les artistes peuvent manger une, deux, ou même trois fois, à leur guise. Une heure et demie avant d’entrer sur scène, les artistes doivent se faire maquiller et enfiler leurs costumes colorés. «On finit tard, alors on est vraiment des night people. Après le show, on a tellement d’adrénaline dans le corps, c’est impossible de se coucher tout de suite!», souligne Kevin Beverley.

LES TEMPS LIBRES

En plus de leur journée de congé hebdomadaire, les circassiens n’arrivent souvent au chapiteau qu’en début d’après-midi. «J’essaie de conserver le plus possible ma vie d’avant et de ne pas passer trop de temps ici, pour bien séparer les deux. Dans mon temps libre, j’aime aussi faire du vélo, alors je vais au TAZ avec des amis et ensuite je viens faire du BMX ici pour le show», explique Jeffrey Whaley. Les artistes originaires de Montréal profitent souvent de leurs soirées pour voir leurs amis ou leur famille, et tout le monde se réunit les dimanches matin pour un grand brunch. «Ça conclut bien notre semaine avant notre congé du lundi», souligne Laurie Adornato.

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

«Je suis habitué à la conciliation, c’est possible!», lance d’emblée Yann Arnaud, papa d’une petite fille d’un an et demi. Les familles des artistes et techniciens avec enfants peuvent toutefois suivre l’équipe et les artistes ont entre une et deux semaines de congé à tous les deux mois environ. «On s’habitue à être loin. Je ne vois mes parents qu’une ou deux fois par année, mais on se parle beaucoup par Facetime», indique Laurie Adornato. Malgré ces embûches, la passion du cirque semble vouloir se transmettre. «Je lui ai déjà montré deux ou trois trucs, c’est clair. Je pense que la petite voudrait bien faire comme son père, reste à voir si sa mère sera d’accord», confie Yann Arnaud en souriant.

RELATIONS AMOUREUSES

«C’est très difficile d’avoir une blonde, je peux te le dire. On doit composer avec la distance. C’est le contrepoids d’avoir une vie chargée et excitante grâce aux tournées», laisse tomber Kevin Beverley. Ce dernier a relégué aux oubliettes le plan d’avoir un chien, ou même son propre appartement. «À 27 ans, j’ai envie d’avoir ma propre garde-robe parfois! En même temps, je veux continuer à faire du cirque le plus longtemps possible», note-t-il. Plusieurs artistes entament des relations avec d’autres circassiens, qui s’ils ne sont pas à la base dans la même tournée, comprennent à tout le moins leur mode de vie. «Je me suis fait un copain dans Volta, il fait les anneaux dans le même numéro que moi», mentionne Laurie Adornato, les yeux brillants.

LA VIE DE TOURNÉE

Une famille : le terme est sur toutes les lèvres pour décrire le lien qui unit les artistes de Volta. «Le directeur artistique dit souvent qu’on mange, travaille et pète ensemble», glisse en riant Kevin Beverley. «L’ambiance est géniale ici. On a de super beaux échanges culturels, parce qu’on compte 18 nationalités dans la troupe! Souvent, on sort, quand c’est la fête de quelqu’un, on fait des soupers spéciaux», renchérit Jeffrey Whaley. Par contre, les circassiens aiment parfois être seuls dans les chambres d’hôtels ou les appartements qu’ils louent, question «de ne pas trop se taper sur les nerfs», dixit Kevin Beverley.

STATISTIQUES

► 49 artistes de 18 nationalités différentes

► Une équipe totale de 124 personnes de 25 nationalités différentes

► 26 techniciens

► 13 techniciens en fonction en tout temps lors du spectacle

► Groupe de musiciens live de 6 personnes, incluant deux chanteurs

► 350 spectacles par année