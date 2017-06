23 endroits où boire un verre ce weekend pour se sauver de la folie du Grand Prix

Le Grand Prix débarque en ville du 9 au 11 juin et déjà de nombreux touristes ont envahi Montréal.

Si la plupart des festivités prennent place sur la rue Crescent et dans le Vieux-Montréal, il reste peu de quartiers où sortir si vous voulez éviter à tout prix les foules qu’attire le Grand Prix.

Voici donc 23 bars où sortir durant le weekend pour être tranquille... ou pas!

1. TRH-Bar

Une publication partagée par RDPmag (@rdpmag) le 17 Mai 2017 à 12h00 PDT

Si vous voulez vous sauvez de la foule dépensière du Grand Prix, dirigez-vous là où la bière n’est pas chère et où la liste des cocktails est quasi inexistante. Le THR-bar est une belle option pour vous.

3699 boul. Saint-Laurent

2. Rockette bar

Une publication partagée par Caitlin Cahill (@ccahill8) le 2 Sept. 2015 à 10h55 PDT

Pour ceux qui voudraient danser jusqu’aux petites heures sur un savant mélange de succès rock n’roll et de musique du jour, c’est là qu’il faut aller. La bière est à prix doux et il y a même une table de babyfoot.

4479 rue Saint-Denis

3. Alexandraplatz

Une publication partagée par M E G A N F I E L D (@babybearinthewild) le 6 Sept. 2016 à 14h02 PDT

Profiter du soleil sur la terrasse du Alexandraplatz est sans aucun doute l’une des activités les plus agréables à faire lorsque se pointe le beau temps. Ce charmant bar situé dans un garage du Mile-Ex a tout pour plaire.

6731 avenue de l’Esplanade

4. Brasserie Harricana

Une publication partagée par Brasserie Harricana (@brasserieharricana) le 28 Avril 2017 à 8h37 PDT

En plus d’offrir une belle terrasse en estrade à ses clients, la Brasserie Harricana propose une savoureuse carte de bouchées et de bières fabriquées sur place. Une adresse à découvrir au plus vite.

95 rue Jean-Talon Ouest

5. Henrietta

Une publication partagée par Gabrielle Lacasse (@dentellefleurs) le 3 Juin 2017 à 17h32 PDT

Le bar Henrietta a tout pour séduire. Sa terrasse aux airs européens et sa liste de cocktails devraient charmer les palais les plus difficiles.

115 avenue Laurier Ouest

6. Bar Kabinet

Une publication partagée par @mtlcafecrawl le 2 Nov. 2016 à 14h19 PDT

Le bar Kabinet est une belle option si vous aimez les petits espaces. Ce minuscule bar aux inspirations russes offre une belle carte de cocktails plus savoureux les uns que les autres. Si vous planifiez un rendez-vous doux, c’est l’endroit où aller.

92 avenue Laurier Ouest

7. Loïc

Une publication partagée par Loïc (@bar_loic) le 4 Mai 2017 à 14h18 PDT

Ce bar aux accents chics et décontractés offre à ses clients une carte élaborée de vin nature composée de certaines importations privées très difficiles à trouver. Un arrêt s’impose si vous aimez la bouffe, le vin et le plaisir.

5001 rue Notre-Dame Ouest

8. The Emerald

Une publication partagée par Raffi Farkas (@raffi_farkas) le 24 Juil. 2016 à 21h03 PDT

Le fabuleux décor du Emerald (aussi connu sous le nom de Bar sans nom), vous donnera l’impression de mettre les deux pieds à Casablanca. Les cocktails y sont extravagants et l’ambiance toujours relaxante. C’est l’endroit parfait pour un 5 à 7 à discuter avec une vieille connaissance.

5295 avenue du Parc

9. Ping Pong Club

Une publication partagée par Philip Tabah (@phlop) le 5 Mai 2015 à 8h06 PDT

Joueurs de ping-pong et buveurs de bonnes bières se donnent rendez-vous sur la terrasse du Ping Pong club afin de prendre un bain de soleil ou de discuter. La jeune faune du Mile-End s’y donne souvent rendez-vous les soirs pour danser jusqu’aux petites heures.

5788 boul. Saint-Laurent

10. Bar Renard

Une publication partagée par Renaud the Mantochois (@reno_the_bearded_mantochois) le 31 Mai 2017 à 22h48 PDT

Situé au cœur du quartier gai, Le Renard est l’une des plus belles adresses de la ville. Tapisseries, cocktails extravagants et foule toujours festive... Le Renard est un endroit à découvrir si ce n’est pas déjà fait.

1272 rue Sainte-Catherine Est

11. Le Trèfle

Une publication partagée par Emilie (@emgibeault) le 9 Oct. 2016 à 12h46 PDT

Ce charmant pub situé dans Hochelaga est certainement l’un des bijoux du quartier. C’est l’endroit parfait pour boire une bonne bière de microbrasserie puisque le menu en offre plusieurs dizaines. Attention, toutefois, car le choix est toujours difficile à faire!

3971 rue Ontario Est

12. Le Saint Édouard

Une publication partagée par Eli Tease. 👋🏼 (@eliteasdale) le 21 Nov. 2016 à 10h38 PST

Pour les habitants de Rosemont, le Saint Édouard est un lieu parfait où boire une bonne pinte et faire de belles rencontres. Certains soirs de folie, les clients vont même jusqu’à inventer une piste de danse.

808 boul. Rosemont

13. Lockhart Montréal

Une publication partagée par Nath Boulanger (@nathboulanger) le 22 Mai 2017 à 15h34 PDT

Il n’y a probablement pas un meilleur endroit que le Lockhart pour se sauver de la foule de la F1. Ce bar à thématique d’Harry Potter est un lieu magique où siroter un cocktail et manger une bouchée.

3979 rue Saint-Denis

14. Randolph pub ludique

Une publication partagée par Marie-Jeanne Bernier 🌿 (@mbrnier) le 16 Avril 2017 à 21h04 PDT

Si vous êtes un amateur de jeux de société, le Randolph est une adresse à mettre dans votre carnet au plus vite. Vous pourrez y boire quelques cocktails et déjouer les stratégies de vos meilleurs amis.

6505 des Écores

15. Colonel Moutarde

Une publication partagée par Iggy Lai (@iggylai) le 17 Août 2016 à 4h16 PDT

Situé dans le cœur du Plateau, le Colonel Moutarde est un lieu de rassemblement pour les amateurs de jeux de société, mais aussi pour ceux qui ont le coude léger. Assurez-vous de goûter à l’un de leurs cocktails!

4418 rue Saint-Denis

16. Bar Le Record

Une publication partagée par KarlPhilipMG (@karlphilipmg) le 5 Avril 2017 à 15h28 PDT

Une soirée passée au charmant bar Le Record est souvent suffisante pour tomber en amour avec le quartier. Pas besoin de vider votre portefeuille et de jouer au Big Shot, puisque tout le menu est à prix doux. Une belle sortie à faire entre amis ou pour un premier rendez-vous.

7622 rue Saint-Hubert

17. North Star machines à piastres

Une publication partagée par Rock Inn Montreal (@sandisrockinn) le 17 Mars 2017 à 21h15 PDT

Sortez votre petite monnaie et votre esprit de compétition, le bar North Star, situé au cœur de la Main est l’endroit idéal pour pratiquer vos talents de joueur de pinball. Vous y trouverez une tonne de machines vintage et une belle liste de cocktails et de bières. Il y a même un photomaton, idéal pour immortaliser vos soirées bien arrosées.

3908 boul. Saint-Laurent

18. Casa del Popolo

Une publication partagée par AnneMarie 🦋 (@clitoriswitch) le 15 Avril 2017 à 11h43 PDT

Amoureux de la musique émergente et des soirées décontractées, la Casa del Popolo est pour vous. En plus de pouvoir assister à des spectacles de groupes d'ici et d'ailleurs, vous pouvez y manger une bouchée ou encore siroter une pinte sur leur petite terrasse.

4484 boul. Saint-Laurent

19. HELM

Une publication partagée par J🐻. 🇨🇦🇮🇹. (@giacomo2.7) le 6 Mai 2017 à 18h00 PDT

À Montréal, des microbrasseries, il y en a. Le HELM, situé dans le Mile-End, se démarque par son beau menu de bouffe et ses employés toujours sympathiques. Ici, on boit bien, on mange bien et il n’est pas rare de rentrer chez nous en marchant un peu croche. Oup's!

273 rue Bernard Ouest

20. Snowbird Tiki Bar

Une publication partagée par Snowbird Tiki Bar (@snowbirdtikibar) le 3 Juin 2017 à 18h36 PDT

Pour ceux qui voudraient vivre un véritable voyage durant leur weekend, le tout nouveau Snowbird Tiki Bar est l’endroit tout indiqué. Une fois sur place, vous aurez l’impression d’avoir mis les pieds à Hawaï.

6714 boul. Saint-Laurent

21. Le Royal

Une publication partagée par Bertrand Exertier (@bertexertier) le 4 Févr. 2017 à 20h00 PST

Ce speakeasy au cœur du Plateau Mont-Royal est encore bien peu connu des Montréalais. Situé sous le fabuleux bar à vin Rouge-Gorge, gageons que ce sera l’endroit parfait pour boire un bon verre, loin de la frénésie du Grand Prix.

1232 avenue Mont-Royal Est

22. L’Isle de garde

Une publication partagée par Jean-Luc Sanscartier (@jeanlucs) le 3 Juin 2017 à 10h14 PDT

Avec ses grandes fenêtres et son menu de bières maison, la microbrasserie L’Isle de Garde est très certainement un des endroits les plus appréciés de Rosemont. Pour savourer une pinte en fin d’après-midi ou pour rattraper le temps perdu avec une vieille connaissance, c’est l’endroit parfait.

1039 rue Beaubien Est

23. Magdalena

Une publication partagée par Magdalena (@magdalena.mtl) le 22 Mars 2017 à 5h43 PDT

Ce tout nouveau bar à vin situé dans Griffintown est un véritable petit trésor caché du quartier. En plus de la décoration un brin vintage, vous pourrez y savourer une belle sélection de vin! Un arrêt obligé et encore trop peu connu!

4005 rue Notre-Dame Ouest