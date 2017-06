8 restos montréalais où vivre la vie de «jet-set» pendant le Grand Prix

Ça y est. C’est bientôt ce moment de l’année où voitures de luxe et grandes robes à paillettes défileront les rues montréalaises.

Il y aura du monde en ville cette semaine et la métropole sera observée de toute part à travers le monde.

C'est la semaine parfaite pour flasher vos plus beaux habits et faire semblant que vous êtes à Hollywood le temps d’une soirée.

Profitez-en dans ces quelques restaurants!

Une publication partagée par Le Richmond (@restaurantlerichmond) le 27 Mai 2017 à 20h24 PDT

8 juin

Grande soirée pour lancer les festivités du Grand Prix au thème de New York dans les années 60.

9 juin

Quatrième édition de leur soirée Gentlemen’s Club qui prendra une tournure d’interdit et d’opulence. Une nuit extravagante au programme!

10 juin

Une soirée digne des premières hollywoodiennes. Le Richmond sera entièrement recouvert de tapis rouge et vous serez accueillis comme des stars. C’est le moment d’être glamour!

Option A: 400$ par personne, taxes et service en sus. (cocktail dinatoire + bar open à 19h)

Option B: 200$ par personne, taxes et service en sus. (bouchées + bar open à 22h30)

11 juin

Quoi de mieux que de terminer le weekend du Grand Prix avec un brunch? DJ, mimosas et la course diffusée en direct sur leurs écrans, comme si vous y étiez!

377 rue Richmond

Une publication partagée par LicenceIV (@licenceiv) le 4 Mai 2017 à 6h47 PDT

8, 9 et 10 juin

Ce sera la France qui sera à l’honneur au Licence IV en proposant trois soirées de cuisine hexagonale classique. Un menu mer et un menu terre regroupant des plats aux appellations rendant hommage à deux légendes de la F1. Il y aura également présentation des essais libres et de la course sur leurs écrans.

125$ pour deux personnes.

1524 rue Notre-Dame Ouest

Une publication partagée par Être Avec Toi (@eatatw) le 17 Avril 2017 à 11h36 PDT

Du 8 au 11 juin

En exclusivité jusqu’au 11 juin, venez déguster un menu de dégustation 6 services concocté par leur chef Stefan Gadit, offrant les plats les plus appréciés de l’établissement.

100$ par personnes + 75$ pour l’accord mets et vins et un menu de dégustation végétarien à 75$ par personne + 75$ pour l’accord mets et vins, taxes en sus.

10 juin

Brunch détox avec smoothie rafraîchissant, des fruits frais, du granola et de bonnes salades, sans oublier leur fameux homard bénédictines. Profitez-en pour siroter votre mimosa au rythme de DJ Quest.

11 juin

Venez bruncher sur la Côte d’Azur au restaurant de l’Hôtel W. Sur place: mimosas à profusion, pâtisseries et plats vedettes tels que le Banana Dream et le Steak n’ Egg. Le tout, au son de Donald Lauture.

901 rue du Square-Victoria

Une publication partagée par Notkins (@notkinsmtl) le 5 Juin 2017 à 7h57 PDT

Du 8 au 11 juin

Durant tout le weekend, le plateau de fruits de mer et le service de bouteille est à l’honneur! Profitez des festivités du Grand Prix pour réserver un espace VIP et vivre la grosse vie.

1101 rue Bleury

Une publication partagée par Flyjin Montreal (@flyjinmtl) le 4 Mai 2017 à 9h07 PDT

11 juin

Ce sera jet-set au Flyjin ce dimanche pour le party de clôture du Grand Prix alors que David A et Truspin s’occuperont de faire lever le party. Faites vite pour réserver votre place, vous ne voulez pas manquer ça.

417 rue Saint-Pierre

Une publication partagée par Auberge Saint-Gabriel (@aubergesaintgab) le 21 Mai 2017 à 6h41 PDT

8 juin

Il va y avoir de la vedette au pied carré ce jeudi lors de l’événement Tapis Rouge et BBQ à l’Auberge. Martin Juneau sera d’ailleurs aux commandes du grill pour y concocter des poitrines de porcs, baby back ribs et ailes de canard. Sans oublier les «beats» de DJ Abeille et Adrien Mitchell

50$ - taxes et service en sus.

10 juin

L’élégant Brunch Bagatelle est un must à chaque année. Sous des airs du Sud de la France, c’est un festin des plus gourmands que vous aurez la chance de déguster. Faites vite, les billets s’envolent rapidement!

75$ + cover de 25$. Taxes et services en sus.

Du 8 au 11 juin

Tous les soirs, l’Auberge Saint-Gabriel offre un menu banquet «spécial Grand Prix» composé de délicieux plateaux de poissons, viandes ou terre et mer et un menu apéro composé d’huîtres, de charcuteries et autres surprises.

145$ le jeudi, le vendredi et le samedi. 175$ le dimanche, taxes et services en sus.

426 rue Saint-Gabriel

Une publication partagée par Les Terrasses Bonsecours (@terrassesbonsecours) le 19 Mai 2016 à 16h00 PDT

10 juin

Ce sera un brunch exotique à l’ambiance «tiki» qui attend les gourmands ce samedi. Au menu, plusieurs hors d’œuvres et plats mêlant la terre et la mer.

50$ par personne (comprend un cocktail tiki)

364 rue de la Commune Est

Une publication partagée par Ristorante Beatrice (@ristorantebeatrice) le 31 Mai 2017 à 17h15 PDT

Le restaurant Beatrice est un magnifique endroit où règne une ambiance festive et conviviale. Sur leur terrasse illuminée avec soin, vous aurez parfois la chance de croiser des personnalités qui y dégustent un menu typiquement italien. Profitez-en, jusqu’au mois d’août ils offrent un menu spécial pour leur 20 ans, regroupant les plats les plus appréciés des clients depuis les dernières années.

1504 rue Sherbrooke Ouest